A dengue-lázas megbetegedések ugrásszerű megnövekedése miatt egészségügyi veszélyhelyzetet hirdettek Brazília több államában, köztük Rio de Janeiróban – jelentették be az állam hivatalos közlönyében, alig pár nappal az évenként megrendezett, több millió turistát vonzó riói karnevál előtt. A szervezők szerint azonban az egészségügyi veszélyhelyzet előreláthatólag nem zavarja meg a február 9-14. közötti karnevál programját.

A riói városvezetés 10 új egészségügyi központot állít fel, és ígéretet tettek egy sürgősségi műveleti központ megnyitására is.

2024 kezdete óta több mint tízezer dengue-lázas esetet regisztráltak a helyi egészségügyi intézmények, ami csaknem fele a tavaly egész évben regisztrált 23 ezer igazolt esetnek.

Veszélyhelyzetet hirdettek Acre, Minas Gerais és Goias államokban, továbbá a szövetségi kerületben, Brazíliavárosban is, ahol a brazil légierő hétfőn megnyitott egy 60 ágyas tábori kórházat.

Marcelo Kanitz Damascene dandártábornok, a légierő parancsnoka közölte, hogy a szövetségi körzetben fordul elő az országban a dengue-megbetegedések mintegy 20 százaléka.

A dengue-láz sok fertőzöttnél nem okoz tüneteket, ezért feltehetően sokkal több a fertőzött, mint ahány esetet jelentenek.

A betegség jellegzetes tünetei közé tartozik a láz, az izomgörcs és az ízületi fájdalom. A súlyos eseteknek nagyjából egy százaléka vezet halálozáshoz.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már korábban is arra figyelmeztetett, hogy a szúnyogok által terjesztett betegségek a jövőben több embert fertőzhetnek meg, mert a klímaváltozás kedvez a rovarok terjedésének.