Cikkünk folyamatosan frissül.

A magyar soros elnökség megkezdése óta Orbán Viktor miniszterelnök első hivatali útja Kijevbe vezetett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztessen a háború rendezése és a kétoldalú kapcsolatok megtárgyalásáról. A magyar kormányfő látogatásának előestéjén bejelentette az „első lépéseket" az ukrajnai béke előmozdítására, magát a keddi találkozót pedig azzal magyarázta, hogy a magyar elnökség az Európai Unió előtt álló kihívások, elsősorban a béketeremtés megoldására törekszik.

A két ország vezetője a 2019 óta tervezett, ezúttal ténylegesen megvalósuló legmagasabb szintű egyeztetést követő sajtótájékoztatón számolt be a részletekről: a diplomáciai látogatás fontos lépés volt a hosszú időn át felhalmozódott problémák megoldásában, illetve egy minden kérdést rendező kétoldalú megállapodás megszületésének kövezték ki az útját - tudósított a European Pravdaukrán lap.

Volodimir Zelenszkij a sajtótájékoztatón megerősítette a kapcsolatok normalizációjára tett kísérletet:

– jelentette ki.

Orbán Viktor is úgy véli, hogy a tárgyalások közelebb vitték a két országot egy új megállapodás esetleges aláírásához. Ezen felül megjegyezte, hogy Magyarország kész támogatni az ukrán gazdaság modernizációját, és segíteni kívánja Ukrajnát az Európai Unió Tanácsának elnöksége alatt is.

– fogalmazott. „Javítani akarjuk országaink kapcsolatait, és egy globális együttműködési megállapodást aláírni Ukrajnával, hasonlóan a többi szomszédunkkal kötött megállapodásokhoz” – tette hozzá a magyar kormányfő, a látogatást pedig a következő Facebook bejegyzéssel indokolta:

A magyar elnökség célja, hogy hozzájáruljunk az Európai Unió előtt álló kihívások megoldásához. Első utam ezért Kijevbe vezetett.

Magyarországon élő ukránokkal kapcsolatban bejelentette, hogy örömmel fogadta Volodimir Zelenszkij kezdeményézését, hogy legyen ukrán iskola Magyarországon. Ennek a finanszírozását a magyar állam vállalja, és annyi iskolát fognak majd működtetni, amennyire szükség van. Ha egyet, akkor egyet, ha tízet, akkor tízet – folytatta.

Zelenszkij elnök a Twitteren osztott meg egy videót a vezetők közötti, angolul zajló tárgyalásról. A bejegyzés szövege, amiben felhívja a figyelmet arra, hogy 12 éve járt utoljára a magyar miniszterelnök Ukrajnában, így szól:

I welcome Hungary’s Prime Minister @PM_ViktorOrban on his first visit to Ukraine in 12 years.



Today, we will discuss ways to bring a just and lasting peace closer. I thank Hungary for attending the Peace Summit and supporting its final communiqué. Our work in this format truly… pic.twitter.com/eLMfeC8hUn