A környező országokban fellángolt madárinfluenzajárvány miatt is emelkedik a tojás ára az üzletekben, a magasabb árszintet egyelőre el kell fogadnunk.

Tojáshiány viszont nincs és nem is várható.

Elvétve előfordulhatnak késedelmes szállítások, ezért helyenként nincsenek dugig töltve a polcok, de

pánikra vagy felhalmozásra semmi okunk: az alapanyag nem tűnik el a kínálatból az ünnepek előtt jellemző, nagyobb keresletben sem

– közölte az Economxszal Vámos György.

A kereskedelmi szakértőt arról kérdeztük, hogy az elkövetkező hetekben mi várható a hazai piacon tojásfronton, miután Szlovákiában a Kereskedelmi Szövetség csütörtökön azt jelezte, hogy az emberek egy hét alatt kifosztották a boltokat, felvásárolták az elérhető tojáskínálatot.

Fokozzák a készültséget, hullanak a szárnyasok

Az átmeneti készlethiány azután alakult ki a szomszédos országban, hogy egy udvardi vállalatnál madárinfluenza miatt csaknem 385 ezer tojót kellett likvidálni, ezért a boltosok visszahívták a polcokról a cég rizikósnak vélt termékeit.

Máshol is szigorú intézkedések lépnek életbe: Ausztriában már az egész országot fokozottan kockázatosnak minősítették, míg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Magyarországon is bevezetett járványvédelmi korlátozásokat.

A héten Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben is nagy arányban bővítették a védő- és a megfigyelési körzeteket a robbanásszerűen terjedő madárinfluenza járvány miatt – közölte az Agroinform, amely szerint eddig hat vármegye érintett: az említetteken kívül Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés, ahol azonosították a H5N1 altípusú vírust mulardkacsa-, hízó-, tömőlúd- és tojótyúkállományokban.

Amerikában is terjed a madárinfluenza, nemcsak a baromfifarmokon, hanem tejgazdaságokban is – utóbbiakból március óta tizenöt államban már közel 450-et érintett és sertésben is felbukkant, sőt, a fertőzött állatokkal érintkező, mezőgazdasági dolgozóknál eddig 46 megbetegedést azonosítottak.

A vírushordozó nem ismer határokat

Vámos György felidézte: az elmúlt években is előfordult, hogy felütötte a fejét a madárinfluenza Európában, ilyen esetben az élelmiszerbiztonsági hatóságoknak meg kell tenniük a szigorú intézkedéseket – többek között intézkednek a fertőzött szárnyasok megsemmisítéséről, a fertőtlenítésről, szeparációról az érintett területeken, ahonnan a tojások nem értékesíthetők.

Mint vázolta, ettől az esettől függetlenül is általánosan jellemző, hogy

az egyes országok élelmiszerpiacai szorosan összefonódnak, és ha bármely oknál fogva valahol valamilyen termékből hiány alakul ki, az rányomja a bélyegét a partnerpiacokra is.

Most az osztrák vagy a szlovák tojásforgalmazók megpróbálnak a régióból máshonnan beszerezni terméket, amit otthon eladhatnak.

A nemzetközi mozgások tehát nálunk is kihatnak amellett, hogy itt is már jelen van a vadon élő madarakkal terjedő vírus, amelynek megfékezéséről a Nébih szigorú menetrend szerint gondoskodik – magyarázta.

Karácsony előtt is többet fizethetünk

Ez pedig összességében azt eredményezi, hogy jelenleg kevesebb az értékesíthető tojás a régió piacain, és az kihat az átadási árakra, mivel nő a kereslet és közben szűkült a kínálat – ami a mezőgazdasági alapanyagoknál általában felfelé mutató ármozgást idéz elő.

Felidézte, hogy az elmúlt két év élelmiszerdrágulási hullámát döntő részben nemzetközi hatások okozták: a járvány utáni, elmúlt két évben a háborús hatások, de az infláció mellett például az aszálykárok is jelentősen befolyásolták, hogy mennyit fizetünk a boltban.

Mindez az ünnepi időszakban is várható trend, amikor eleve megnő a fogyasztási igény. Szembe kell nézni azzal, hogy

karácsonykor is drágább lesz a tojás a kereskedőknél, noha tisztában vannak azzal, hogy a vásárlók továbbra is árérzékenyek

– mondta a szakértő.

Hozzátette:

a régióban a felvásárlók alkalmazkodnak a lakossági igényekhez, ezért nem várható, hogy átmeneti készletingadozásokon túl jelentősebb hiány alakul ki a tojáskínálatban.

Fölösleges dugig tölteni a kamrát

Vámos kitért arra is, hogy a hazai piacon a legszigorúbb biztonsági előírások érvényesek, ezért, ha csak a gyanú felmerül bármely élelmiszer esetében, az ellátási lánc valamennyi szereplőjének óvintézkedéseket kell tennie – ha jelzés érkezik, elővigyázatosságból a polcokról is rögtön be kell vonni a termékeket.

Emellett, az EU-ban összehangolt, fegyelmezett riasztási rendszer működik, ezért, bármilyen kockázatról, veszélyről azonnal értesülnek a szereplők.

Így az sem fordulhat elő, hogy madárinfluenzás külföldi telepről érkezett tojás kerül a kosarunkba.

Ami árucikk kapható, az biztonságos, nem kell a magyar vásárlónak félnie, hogy a tojás fertőzött környékről származik.

Ezért nem érdemes a szokásos vagy szükséges mennyiségnél többet venni, felhalmozni, mert a kereskedők ilyen helyzetekben is gondoskodnak a megfelelő készletről. Ráadásul a tojás friss fogyasztású nyersanyag, túl hosszan nem tartható el, mint például egy konzerv vagy száraztészta – fűzte hozzá.

Az étterem is felnyomhatja a rántotta árát

Nemcsak a nyers tojást kínáló kereskedőket, hanem a feldolgozott élelmiszerek gyártóit, továbbá a vendéglátósokat, cukrászokat is érinti a piaci kínálat alakulása, ami elhúzódó vagy kiterjedtebb járványhelyzet esetén idővel megjelenhet a késztermékek, szolgáltatások áraiban.

De ez többtényezős, függ például attól is, hogy a tojás a mennyiség alapján mekkora költségarányt képvisel a felhasználás során, míg más összetevők, egyéb működési kiadások is befolyásolják egy vállalkozás árképzését – figyelmeztetett.



Ezért esetenként eltérő lehet, és nincs is általános tendencia arra, hogy a magasabb tojástartalmú készételek vagy italok eladásakor a madárinfluenza miként érvényesülhet például a büfék, pékségek, palacsintázók, reggelizőbárok, pizzériák áraiban.