A koronavírus-járvány kitörésekor, 2020 márciusában a pár 75 ezer svájci frank kölcsön kapott, ami a bár pandémiás időszakban elért forgalmának körül 10 százalékát teszi ki.

A La Stampa szerint a kölcsön egy részét egy több mint 33 ezer frankba kerülő Maserati vásárlására fordították. Ezzel a már amúgy is jelentős járműparkjukat bővítették, amely egy Mercedesből, egy Bentleyből, valamint egy Porsche Cayenne-ből áll.

A hatóságok ezért kivizsgálták a Covid-kölcsönök esetleges visszaélésszerű felhasználását, egy évvel később pedig megállapították, hogy nem áll fenn bűncselekmény, mivel a bár üzemeltetői bizonyították, hogy a Maserati nem az ő magántulajdonukban volt, hanem közüzemi számlán szerepelt.

Egy második vizsgálat 2022-ben érintett volna a házaspárt, amelyet a Munkaügyi Felügyelőség kezdeményezett. Több alkalmazott ugyanis panaszt tett a Le Constellation bár és a Le Senso étterem munkakörülményivel kapcsolatosan. Mindkettőt a Moretti házaspárt üzemelteti.

Az alkalmazottak arra panaszkodtak, hogy a munka- és a pihenőidőre vonatkozó szabályokat nem tartották be, az éjszakai munkákat pedig nem fizették ki.

Jacques Morettit a szilveszteri tragédia után előzetes letartóztatásba helyezték, a bíróság kedden dönt a kényszerintézkedésekről.