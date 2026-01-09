A svájci hatóságok előzetes letartóztatásba helyezték pénteken a Le Constellation nevű Crans-Montana-i szórakozóhely egyik tulajdonosát – egy francia házaspár férfi tagját –, miután szilveszter éjjel 40 ember vesztette életét a bárban pusztító tűzvészben, és 116-an megsérültek, sokan nagyon súlyosan – írja az MTI.

A korzikai születésű Jacques Morettit több mint hat órán át hallgatták ki a sioni ügyészségen, majd egy rendőrautóban vitték el az épületből; miközben a másik társtulajdonos, a felesége, Jessica Moretti szabadlábon, ügyvédei kíséretében hagyhatta el a helyszínt.

Valais kanton ügyészi hivatala korábban azt közölte,

a bárt üzemeltető francia házaspárt hivatalosan, gyanúsítottként hallgatták ki, és gondatlanságból elkövetett emberöléssel, testi sértéssel és tűzeset okozásával gyanúsítja őket.

Sokan kritizálták, hogy nem vették őrizetbe közvetlenül a katasztrófa után a bár üzemeltetőit.

A nyomozás adatai szerint a bárban egy csillagszóró gyertya lobbantotta lángra a bár mennyezetét borító hangszigetelő habot és onnan terjedt tovább a tűz.

Francia sajtóinformációk szerint Jacques Moretti büntetett előéletűnek számít Franciaországban, mivel 2008 októberében börtönbüntetésre ítélték prostitúciós bűncselekmény miatt.