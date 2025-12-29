Kína hétfőn nagyszabású katonai hadgyakorlatokat indított Tajvan körül „Justice Mission 2025” néven. A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg keleti hadszíntéri parancsnokságának közlése szerint a manőverek során szárazföldi csapatokat, hadihajókat, vadászgépeket és tüzérségi egységeket vetettek be, miközben éles lőgyakorlatokat és szimulált támadásokat hajtottak végre tengeri és szárazföldi célpontok ellen.

A kínai fél szerint az erőket a Tajvani-szoros északi és délnyugati térségében összpontosították. A gyakorlatok kedden is folytatódnak, és a tervek szerint Tajvan fő kikötőinek blokádját, valamint a sziget körbezárását is modellezik.

Tajvani biztonsági források arról számoltak be, hogy több tucat kínai hadihajó és katonai repülőgép tevékenykedett a sziget környezetében, közülük néhány szándékosan megközelítette Tajvan partjaitól számított 24 tengeri mérföldes övezetet.

Tajpej elítélte a hadgyakorlatokat, a védelmi minisztérium pedig egy videót is közzétett, amelyen különböző fegyverrendszereket, köztük az Egyesült Államokban gyártott HIMARS rakétarendszereket mutattak be. Ezek hatótávolsága akár 300 kilométer is lehet, és egy esetleges konfliktusban Kína délkeleti partvidékét is elérhetik.

A tajvani hadsereg közlése szerint az elmúlt 24 órában két kínai katonai repülőgépet és 11 hadihajót észleltek a térségben. A fegyveres erők magas készültségben vannak, és úgynevezett gyorsreagálású gyakorlatokat hajtanak végre arra az esetre, ha a hadgyakorlatok hirtelen éles támadásba fordulnának át.

Ez már a hatodik jelentős kínai hadgyakorlat Tajvan körül 2022 óta, vagyis azóta, hogy az Egyesült Államok akkori házelnöke, Nancy Pelosi látogatást tett a demokratikusan kormányzott szigeten.

A mostani manőverek mindössze 11 nappal azután kezdődtek, hogy Washington 11,1 milliárd dollár értékű fegyvereladást jelentett be Tajvannak, ami heves tiltakozást váltott ki Pekingből.

Elemzők szerint a kínai hadgyakorlatok egyre inkább elmosódó határvonalat húznak a szokásos katonai kiképzés és egy valódi támadás előkészítése között, ami jelentősen lerövidítheti a reakcióidőt az Egyesült Államok és szövetségesei számára.

A kínai állami média szerint a gyakorlatok egyik fő célja Tajvan stratégiai jelentőségű kikötőinek, az északi Keelungnak és a déli Kaohsiungnak az elzárása. Bár a kínai hadsereg korábban is gyakorolt hasonló blokádokat, most először hangsúlyozta nyíltan, hogy a hadgyakorlatok a külső katonai beavatkozás elrettentését szolgálják.

Kína plakátokat is közzétett, amelyek Tajvan több pontját célkeresztben ábrázolják, éles hangon bírálva a „szeparatista erőket” és a külföldi beavatkozást. Tajvan továbbra is elutasítja Kína szuverenitási igényét, és hangsúlyozza, hogy a sziget jövőjéről kizárólag a tajvaniak dönthetnek - írja a Reuters.