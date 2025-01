Gavin Newsom kormányzó az NBC vasárnapi Meet the Press című műsorában azt nyilatkozta, hogy a tüzek, amelyek a CalFire, az állami erdészeti és tűzvédelmi hivatal szerint több mint 40 ezer hektáron égtek – a legsúlyosabbak lesznek, amelyeket az ország valaha látott, már csak az ezzel járó költségek, és a terület kiterjedésének szempontjából is – írja a Financial Times.

Hozzátette, a halálos áldozatok száma is valószínűleg sokkal több mint az eddig megerősítettek. Jelenleg 24 ember vesztette életét a Los Angeles-i hatóságok szerint.

A lángokat a Santa Ana-i szél vasárnapi erősödése is súlyosbítja, amely miatt már több 10 ezer lakost kellett evakuálni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 50 és 70 mérföld/óra közötti széllökéseket jelez előre, azonban a tüzet is tápláló szárazság még mindig fennáll.

Tudjuk, hogy az életveszélyes helyzetek emelkedtek, a kritikus tűzállapotok pedig szerdáig még várhatóan fennállnak

– mondta Anthony Maroney Los Angeles megyei tűzoltóparancsnoka.

A Cal Matters nonprofit hírszolgálat szerint Los Angelesben több mint egy évszázada a második legszárazabb esős évszakot kezdték meg. A szezon felénél LA október óta mindössze 5 milliméter csapadékot regisztrált, amely így bőven elmarad a januári szokásos 114 millimétertől.

Donald Trump újonnan megválasztott amerikai elnök azzal vádolta Kalifornia kormányzóját, hogy egy veszélyeztetett halfaj védelmében kimerítette az állam vízkészletét, illetve, hogy nem volt hajlandó aláírni a helyreállításra vonatkozó nyilatkozatot, amely több millió gallon víz napi szintű beáramlását tette volna lehetővé. Newsom hivatala szerint azonban ilyen nyilatkozat nem is létezik.

Newsom azt is elmondta, hogy meghívta a megválasztott elnököt, hogy látogasson el az érintett területekre, de még nem kapott választ Trump csapatától.

A tűzoltók kedd óta három tüzet fékeztek meg, köztük azt is, amely a hollywoodi dombokat fenyegette. A két legnagyobb tűzzel azonban még mindig küzdenek, ezeket eddig 11 és 27 százalékban sikerült megfékezni.

Az állam vezetése még nem adott ki hivatalos becsléseket a károk költségéről, de az AccuWeather elemzői a múlt héten 135 és 150 milliárd dollár közötti gazdasági veszteséget állapítottak meg. Ez még azonban nem éri el a tavalyi 250 milliárdos Helene hurrikánhoz kapcsoló kár költségeket.

Joe Biden elnök csütörtökön ígéretet tett arra, hogy az amerikai kormány a katasztrófa által okozott összes költség 100 százalékát állja, és további pénzügyi támogatást fog kérni a kongresszustól.