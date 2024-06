A szankciócsomag június 12-i bevezetésekor az amerikai pénzügyminisztérium az orosz bankokat célozta meg, ám az olajipart szinte nem is érintették a korlátozó intézkedések. Ugyanezek a tendenciák figyelhetők meg a két másik nagy exportőr, az Irán és a Venezuela elleni szankciókban is – írja a The Wall Street Journal.

Az elnök mindent meg akart tenni annak érdekében, hogy az amerikai fogyasztóknak a lehető legalacsonyabb árat biztosítsák a szivattyúnál, mert ez kihat a családok mindennapi életére

– mondta a lap egyik beszélgetőpartnere.

Jelenleg az Egyesült Államokban egy gallon (3,78 liter) benzin átlagos ára 3,44 dollár (közel 1300 forint). Ez az ár nagyjából megközelíti az egy évvel ezelőtti szintet, de már lényegesen magasabb, mint négy évvel ezelőtt.