Az izraeli hadsereg vasárnapra időkeretet szabott meg a Gázai övezetben élő civileknek a tengerparti régió déli részére való meneküléshez, az izraeli erők helyi idő szerint 10 és 14 óra között (közép-európai idő szerint 9 és 13 óra között) engedélyeznék a forgalmat egy kijelölt útvonalon – idézi az izraeli hadsereg szóvivőjének az X platformon (korábban Twitter) tett szombat esti nyilatkozatát az MTI.

A hadsereg egy térképet is közzétett a kijelölt útvonalról. A szóvivő felszólította az embereket, hogy saját biztonságuk érdekében használják ki az alkalmat és induljanak dél felé.

Another opening of the humanitarian route was announced today by @AvichayAdraee for civilians to relocate southward on the Salah Al-Din route in Gaza between 13:00-16:00.



Hamas attempted to prevent Gazan civilians from evacuating, including by firing at IDF soldiers sent to… pic.twitter.com/aNy20fYCi8