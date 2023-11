A Gázai övezet elleni nukleáris csapás lehetőségéről beszélt egy rádióinterjúban Amiháj Elijáhu izraeli miniszter, amitől vasárnap Benjámin Netanjahu kormányfő és Joáv Galant védelmi miniszter is elhatárolódott az MTI tudósítása szerint. A The Times of Israel angol nyelvű izraeli lap beszámolója emlékeztet, hogy Elijáhu a jobboldali Zsidó Erő politikusa, örökségügyi miniszter, és nem tagja a hadműveleteket irányító biztonsági kabinetnek. Az interjúban arról kérdezték, hogy szerinte atomcsapást kell-e mérni a Gázai övezetre. Erre Elijáhu azt mondta: „ez is egy lehetőség”.

Erre reagálva Benjámin Netanjahu miniszterelnök az X-en közölte, hogy „Amiháj Elijáhu nyilatkozatának semmi köze a valósághoz”.

„Izrael és az izraeli haderő a nemzetközi jog legszigorúbb előírásai szerint jár el, hogy elkerülje, hogy ártatlanoknak bántódása essen. Ez egészen a győzelmünkig így is lesz”

– írta a kormányfő a közösségi oldalon, s egyúttal felfüggesztette Elijáhu részvételét a kormányüléseken.

Joáv Galant védelmi miniszter alaptalannak és felelőtlennek nevezte Amiháj Elijáhu kijelentését.

„Még jó, hogy nem ilyen emberek kezében van Izrael biztonsága”

– írta a politikus szintén az X-en.

A miniszter szavait Jaír Lapid ellenzéki vezető is elítélte, és „egy felelőtlen miniszter elborzasztó, őrült megjegyzésének” nevezte. Lapid egyúttal felszólította Netanjahut, hogy távolítsa el a kormányból Elijáhut, mert szerinte a „szélsőségesek jelenléte a kormányban veszélyt jelent ránk és a háború sikerére”.

Izrael hivatalosan soha nem ismerte el, hogy rendelkezik nukleáris fegyverekkel.

Az örökségügy első embere mondott még erőseket az atomcsapáson túl is

Amiháj Elijáhu az interjúban azt is ellenezte, hogy humanitárius segély bejuthasson a Gázai övezetbe, arra hivatkozva, hogy „a náciknak sem adnánk humanitárius segélyt”, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Gázai övezetben nincsenek olyan civilek, akiknek ne lenne közük a konfliktushoz. A politikus arról is beszélt, hogy aki palesztin vagy Hamász-zászlót lenget, annak „nem szabadna a Földön élnie a továbbiakban”. Kitért arra is, hogy szerinte Izraelnek vissza kellene foglalnia a Gázai övezetet, és újjáépítenie azokat a telepeket, amelyeket 2005-ben, az egyoldalú kivonuláskor hátrahagyott. Az ott élő palesztinok sorsával kapcsolatban pedig azt mondta, hogy „mehetnek Írországba vagy a sivatagba”.