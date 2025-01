Mérgező anyagot tartalmaztak azok a borítékok, amelyeket november végén a belga belügyminisztérium, az állambiztonsági hivatal és a miniszterelnöki hivatal címére küldtek – közölte csütörtökön az RTBF közszolgálati média a brüsszeli ügyészség közlésére hivatkozva. A három borítékban sztrichnin tartalmú fehér por volt, amely egy alkaloid, és általában kisméretű rágcsálók ellen használják.

Az elemzők által vártnál lényegesen nagyobb mértékben estek a feldolgozóipari megrendelések novemberben havi szinten Németországban. A berlini szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis szerdai jelentése szerint novemberben 5,4 százalékkal zuhantak a megrendelések naptári és szezonálisa kiigazítással októberhez képest, amikor szerényebb, 1,5 százalékos csökkenést jegyeztek havi összevetésben. A visszaesés döntően a járműgyártás területét érintő megrendelések radikális csökkenésének köszönhető.

Az Európai Unió Statisztikai Hivatalának (Eurostat) első becslése szerint 2024 novemberében októberhez képest a szezonálisan kiigazított kiskereskedelmi forgalom 0,1 százalékkal nőtt az euróövezetben, az EU-ban pedig 0,2 százalékkal. 2024 októberében a kiskereskedelmi forgalom 0,3 százalékkal esett vissza az euróövezetben és 0,1 százalékkal az EU-ban .

A Los Angeles körül pusztító tűzvész pedig több halálos áldozatot is követelt. Több mint 30 ezer ember kitelepítését rendelték el, köztük a Hollywood Hillsen élő híres színészeknek is el kellett hagyniuk otthonaikat.

Trump már most sokat hallat magáról

Bár még bele sem vágott hivatalosan újabb elnöki ciklusába az Egyesült Államok élén Donald Trump, már a héten is borzolta a kedélyeket bizonyos kijelentéseivel. Miután hétfőn lemondott Justin Trudeau, kanadai miniszterelnök, Trump felvetette, hogy

Kanada 51. tagállamként csatlakozhatna az Egyesült Államokhoz.

„Az Egyesült Államok nem viselheti el többé a masszív kereskedelmi hiányt és támogatásokat, amelyekre Kanadának szüksége van, hogy a felszínen tudja tartani magát. Justin Trudeau tudta ezt és lemondott. Amennyiben Kanada egyesülne az Egyesült Államokkal, nem lennének vámok, az adók nagyban csökkennének és teljesen biztonságban lennének az őket folyamatosan körülvevő orosz és kínai hajók fenyegetésétől. Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – érvelt a második államfői ciklusára készülő üzletember-politikus.

Trudeau erre kijelentette, Kanada soha nem lesz az Egyesült Államok része, és hozzátette, mindez csak terelés Trump részéről.

Nem ez volt az első kissé extravagánsnak tekinthető területi igénye a leendő amerikai elnöknek. Korábban már belengette, hogy megvenné Grönlandot, de még attól sem határolódott el, hogy adott esetben katonai vagy gazdasági fellépés mellett döntsön szándékának megvalósításáért.

Mindeközben Trump már Vlagyimir Putyin orosz elnökkel készít elő személyes találkozót, annak érdekében, hogy az ukrajnai háború befejeződjön.

Fennforgások a szomszédoknál

Megbízást kapott az új osztrák kormánykoalíció megalakítására hétfőn Herbert Kickl, a radikális jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke, miután a legutóbbi választásokon győztes párt megkerülésével tartott koalíciós tárgyalások zsákutcába jutottak.

Alexander Van der Bellen osztrák államfő közölte, ezt „a döntést nem volt könnyű meghozni”.

Az ÖVP az érintett pártok korábbi nyilatkozatai szerint pillanatnyilag az FPÖ egyetlen lehetséges koalíciós partnere.

Romániában pedig eldőlt, mikor rendezik meg az elnökválasztás első fordulóját ismételten. Novemberben már szavaztak erről a románok, ám az eredményt végül törölték. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint mindenesetre várható még ezzel kapcsolatban fordulat májusig, kizárhatják például a jelöltek közül az előző esetben győzelmet aratott Calin Georgescut.

„Több tényezőre is hivatkozhatnak ebben az esetben választási visszaélésként, például tiltott finanszírozásra, finanszírozás eltitkolására vagy a szavazás manipulálására a TikTok-algoritmusokkal való visszaélés miatt. De külföldi hatalom – Oroszország – beavatkozása okán is megtörténhet ez. Ezekkel kapcsolatban azonban eddig 100 százalékig biztos és tényszerű bizonyítékokat nem hoztak nyilvánosságra. Ez is frusztrálja a román lakosság jelentős részét”

– mondta az Economxnak Szilágyi Mátyás volt nagykövet, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

Zelenszkijt nem hatotta meg a szlovák fenyegetés

Elmaradt az a Brüsszelben keddre tervezett háromoldalú találkozó, amelyen az Európai Bizottság (EB), a szlovák kormány és Ukrajna küldöttsége vett volna részt, hogy a január elsejével leállított ukrajnai gáztranzit ügyéről tárgyaljon.

Kijev korábban közölte: nem hosszabbítja meg az orosz gáz ukrajnai tranzitjára vonatkozó szerződést, amely december 31-én éjfélkor lejárt.

Robert Fico szlovák miniszterelnök erre válaszul egy háromtételes retorziós csomagot helyezett kilátása Ukrajnával szemben. Kijelentette, személyesen Zelenszkij ukrán elnököt teszi felelőssé a Szlovákiát hátrányosan érintő döntésért.