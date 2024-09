Az elemzők által várt csökkenéssel szemben nőtt a kiskereskedelmi forgalom augusztusban havi szinten az Egyesült Államokban, míg éves összevetésben lassuló növekedést jegyeztek fel.

A washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a U.S. Census Bureau kedden közzétett adatai szerint augusztusban a kiskereskedelmi forgalom 0,1 százalékkal bővült havi szinten az előző havi 1,1 százalékos növekedést követően.

Az augusztusi uniós inflációs adatot is közzétették a héten. Augusztusban az előzetes becsléssel összhangban lassult az éves infláció az euróövezetben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán ismertetett végleges adatai alapján: 2,2 százalékra mérséklődött a júliusi 2,6 százalékról. Az Európai Unióban pedig az éves infláció augusztusban 2,4 százalék volt a júliusi 2,8 százalékot követően, havi szinten pedig július után augusztusban is 0,1 százalékos inflációt mértek.

Franciaországban pedig megállapodás született centrista és konzervatív képviselők, valamint Michel Barnier kinevezett miniszterelnök között a kormányalakításról. A szakértő szerint azonban a többség arra készül, hogy maximum egy évig maradhat a Barnier által vezetett kabinet.

„A pártok és szövetségek alapvetően azzal számolnak, hogy jövőre lesz még egy nemzetgyűlési választás. Addig pedig nyomásgyakorlások, konfliktusok és bizalmatlansági szavazások várhatók. Sokan már most azt mondják, hogy ez a kormány még jövő nyárig sem tart ki. Valóban előfordulhat, hogy olyan feszültség adódik, amelynek kapcsán nem tudnak megállapodni. Ebben az esetben bizalmatlansági indítvány is véget vethet Barnier kormányzásának vagy akár ő maga is dönthet úgy, hogy feláll” – nyilatkozta az Economxnak Soós Eszter, a Francia politika szerkesztője, a Milton Friedman Egyetem adjunktusa.

Megvan a konzervatív kancellárjelölt

Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója kijelentette, hogy aktív szerepet kíván játszani a Commerzbank AG stratégiájában, miután utóbbiban jelentős részvénycsomagot szerzett az olasz hitelintézet. Orcel továbbra sem zárja ki a két bank egyesülését.

A német-olasz összeborulással Európa harmadik legnagyobb bankja jöhet létre.

Csapás is érte ugyanakkkor a német gazdaságot: az Intel amerikai chipgyártó két évvel elhalasztotta a 30 milliárd eurós, azaz mintegy 12 ezermilliárd forintos beruházását Magdeburgban.

Mindeközben pedig Friedrich Merz, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője kedden bejelentette, hogy ő indul a konzervatívok (CDU/CSU szövetség) kancellárjelöltjeként a jövő évi németországi szövetségi választásokon. Az aktuális közvélemény-kutatási eredmények szerint 32 százalékra mért konzervatívok a legnépszerűbbek a német politikai palettán.

Csipogók robbantak fel Libanonban

Kedden a Hezbollah több száz tagja sérült meg Libanonban, amikor személyhívókba rejtett bombák robbantak fel. Ezeket a csipogókat a világ nagy részén már rég felváltották a mobiltelefonok, de sok helyen a mai napig alkalmazzák, a Hezbollah tagjai is ezt használták.

A készüléket forgalmazó Gold Apollo vezérigazgatója, Hszu Csing-kuang sajtótájékoztatóján azt jelentette be, hogy a Hezbollah által rendelt AR-924-es csipogókat licenc alapján egy BAC nevű cég gyártotta.

Szerdán aztán több walkie-talkie is felrobbant az ország déli részének különböző pontjain és Bejrút déli peremkerületeiben is. Szúr (Türosz) kikötővárosból is jelentettek hasonló eseteket.

Uniós ügyek

Az Európai Unió Bírósága szerdán visszavonta azt az 1,49 milliárd eurós bírságot, amelyet az Európai Bizottság a Google-ra szabott ki az AdSense termékével kapcsolatos, állítólagos versenyellenes magatartása miatt. A Bizottságnak valamivel kevesebb mint két hónapja maradt a fellebbezésre.

Az autóipari gyártók felszólították az Európai Bizottságot: mondjon le a 2025-ös klímakövetelményekről, különben a 15 milliárd euróra becsült büntetéssel végképp alávágnak a vállalatoknak, emiatt emberek milliói kerülnek utcára.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen pedig Kijevben elmondta: akár 35 milliárd eurónyi hitelt is nyújtana Kijevnek az EU, és az energetikai károk helyreállításában is szerepet vállalnának.