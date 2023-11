A Hamász támadása óta az Izrael keleti részén fekvő Ciszjordániában is fokozódik az erőszak. Miközben a legtöbb figyelem a Gázai övezetre irányul, a mezőgazdasági térségben több százan vesztették életüket és rengetegen megsebesültek, mert az emberi jogi szervezetek szerint az ott élő palesztin farmerek ellen szisztematikus támadások történnek. A megfélemlítés jegyében a fegyverrel, katonai járművekkel érkező, radikális területfoglalók nem engedik a beduin pásztorokat, földműveseket, valamint a zsidó és külföldi segédmunkásokat a szántókra és a legelőkre, kővel dobálják őket aratás közben, fákat csavarnak ki, földeket gyújtanak fel. A céljuk az, hogy az emberek életét olyan elviselhetetlenné tegyék, hogy maguktól távozzanak. A beduinok a legsebezhetőbb kisebbség – hívta fel a figyelmet a Looking the Occupation in the Eye szervezet, amely szerint durva "földfoglalási háború" zajlik az Izrael ellenőrzése alatt álló területen, ahol 450 ezer telepes él – számolt be a Frankfurter Allgemeine Zeitung.