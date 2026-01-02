Egy világszerte terjedő, rendkívül ellenálló gombafertőzés miatt egyre nagyobb az aggodalom az orvosok és a kutatók körében. A Candida auris nevű kórokozó gyorsan terjed, nehezen kezelhető, és különösen nagy veszélyt jelent azokra, akiknek legyengült az immunrendszerük. Az Egyesült Államokban már több ezer fertőzést regisztráltak, a szakemberek szerint pedig a terjedése egyre nehezebben kontrollálható.

A Candida aurist először 2009-ben azonosították Japánban, azóta azonban több kontinensen is megjelent, és az elmúlt években komoly közegészségügyi fenyegetéssé vált.

Az amerikai járványügyi hatóság, a Centers for Disease Control and Prevention adatai szerint idén eddig legalább hétezer fertőzést mutattak ki 27 államban. A gomba főként kórházi és egészségügyi környezetben terjed, és elsősorban az időseket, az intenzív osztályon kezelt betegeket, valamint az immunhiányos embereket veszélyezteti. A fertőzés sok esetben súlyos lefolyású, és akár halálos is lehet.

A kórokozó különösen azért jelent nagy problémát, mert rendkívül ellenálló. A Hackensack Meridian Center for Discovery and Innovation kutatóinak friss áttekintése szerint a Candida auris sejtfala szokatlanul sűrű felépítésű, ami megnehezíti a gombaellenes gyógyszerek hatását, és a szervezet természetes védekezőképességét is kijátssza.

A gomba képes hosszabb ideig megmaradni az emberi bőrön és különböző felületeken, könnyen alkalmazkodik a környezetéhez, sőt genetikai működését is képes módosítani. Mindez nemcsak a kezelést, hanem a pontos azonosítást is megnehezíti.

Bár jelenleg többféle gombaellenes gyógyszercsoport áll rendelkezésre, ezek hatékonysága eltérő, és nem minden esetben bizonyulnak eredményesnek. A laboratóriumi diagnosztika sem mindig egyértelmű, ami késleltetheti a megfelelő kezelés megkezdését, ez pedig tovább rontja a betegek túlélési esélyeit.

A kutatók szerint ezért sürgető szükség van új, szélesebb hatáskörű gombaellenes gyógyszerek fejlesztésére, valamint pontosabb és gyorsabb diagnosztikai módszerek bevezetésére. Emellett egyre nagyobb szerepet kaphatnak az immunalapú kezelések és a jövőbeni védőoltások is.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a gombás fertőzések megfigyelőrendszereinek fejlesztése és az egészségügyi dolgozók szakmai tudatosságának növelése kulcsfontosságú lehet abban, hogy időben felismerjék a fertőzéseket, és javítsák a betegek túlélési esélyeit - írja az ATV.