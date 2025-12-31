Van, ahol már az előző napokban is eldurrant pár tűzijáték, míg az igazi stresszhelyzet szilveszter délutánjától jellemzően az éjfél utáni órákig következik kutyatulajdonosok ezreinek: idén is üzengettek egymásnak a két tábor képviselői a közösségi oldalakon, de a népharag, és a több helyütt életbe lépett tiltások ellenére a bulizók körében makacsul tartja magát a pirotechnikai eszközök használatának megosztó szokása.

Számos tanács támogatja az otthoni rutint a kedvencek védelmében, ám egy közkedvelt, németországi tévés kutyaszakértő szokatlan tippjére sokan felkapták a fejüket: Martin Rütter kiképző egy műsorban az állította, hogy

a tojáslikőr segít a szorongó kutyáknak szilveszterkor.

Arra viszont nem számított, hogy a nézők kiakadnak a vitatott szilveszteri tanácson, amitől az állatvédők is óva intenek.

Belassul az eb egy kupica likőrtől

"Még ha az egész nemzet fel is lázad, Dr. Rückerttel együtt nagyra becsüljük a tojáslikőrt" – fogalmazott az RTL-es interjúban a "kutyasuttogó", hivatkozva egy tekintélyes németországi állatorvosra is.

Bár hangsúlyozta, hogy

az alkohol alapvetően mérgező a négylábúaknak,

hozzátette, hogy a tojáslikőr bódító ereje gyenge, viszont a házi kedvencek kicsit lassabbak, higgadtabbak lehetnek tőle, és így mélyebben alszanak. Adagolási útmutatót is mellékelt: egy 20 kilogramm súlyú kutyának például szerinte körülbelül 47 milliliter tojáslikőrt kell kapnia – két-három adagra elosztva, legkésőbb éjfél előtt félórával.

A nyugtató sem a legjobb megoldás

A Német Állatvédelmi Szövetség is felháborodott, és kifejezetten azt tanácsolja a kutyabarátoknak, hogy tartózkodjanak bármilyen alkohol itatásától. Emellett

a nyugtatók alkalmazásától is óva intenek,

legfeljebb csak végső esetben, nagyon stresszes helyzetben lehet megoldás a gyógyszeres kezelés.

Az állatok a nyugtatók szedése mellett is érezhetik a szorongást, míg a megfelelő viselkedést már nem tudják tanúsítani – magyarázta a Ruhr24-nek Moira Gerlach állatorvos a szövetségtől.

Mint javasolta, a tulajdonosok ne hagyják magukra a házi kedvencüket, legyenek mellette szilveszterkor, ami önmagában biztonságérzetet ad. Emellett