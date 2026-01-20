Egy nappal azután, hogy elérhetetlenné vált magyar IP-címről a Polymarket nevű fogadási platform, egy tanar2007 nevű felhasználó 212 ezer dollárt, közel 70 millió forintot tett Magyar Péter győzelmére, Orbán Viktor ellenében.

Az említett oldalon a „ki lesz Magyarország következő miniszterelnök?” kérdésre adott válaszokra lehet téteket rakni – írja a 444.

A grandiózus összegnek köszönhetően az illető tartja a Magyar miniszterelnökségére fogadó összes pozíció ötödét.

A rejtélyes felhasználó biztosra akart menni, 370 dollár (kb. 120 ezer forint) értékben a mihazánkos Toroczkai László miniszterelnökségére is fogadott.

Mint a Qubit emlékeztet rá, a Polymarket egy blokkláncon alapuló előrejelzési piac, ahol nem hagyományos értelemben vett, szolgáltató által meghatározott fogadás zajlik, hanem a tőzsdékhez hasonlóan a résztvevők egymás között kereskednek egy-egy jövőbeli esemény bekövetkezésére vonatkozó „részvényekkel”. Az árfolyamok így azt mutatják meg, hogy a piac mekkora valószínűséget ad például egy választási eredménynek, geopolitikai eseménynek vagy gazdasági döntésnek.

A politikai fogadásokat is integráló modell előnyöket és hátrányokat is magában foglal. Akadt, aki 130 millió forintnyi összeget nyert úgy, hogy néhány órával az amerikai támadás előtt Nicolas Maduro venezuelai diktátor bukására fogadott. A platformon egyébiránt Jézus Krisztus visszatérésére is lehet fogadni, ahogyan arra is, hova mér legközelebb légicsapást az Egyesült Államok.

Épp egy napja történt, hogy időközben elérhetetlenné vált az oldal, miután Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) hatósági eljárásban kezdte vizsgálni a Polymarket üzemeltetőjét tiltott szerencsejáték szervezése miatt, és a végleges döntésig blokkolták az oldalt és annak aldomainjeit magyar IP-címről. Bár VPN révén továbbra is hozzá lehet férni az országgyűlési választások kimenetelére is téteket fogadó platformhoz. Érdekesség, hogy a rivális Kalshi egyelőre itthon is minden probléma nélkül elérhető.