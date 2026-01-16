Továbbra is komoly kockázatokat lát az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodásban Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke. Papp Zsolt az Economxnak most úgy fogalmazott, a megállapodás mögött nincs valós garanciarendszer, a Bizottság pedig úgy erőlteti az egyezményt, hogy nem tisztázott, mikor, hogyan és kinek a védelmében avatkozna be a piacra.

Január 20-án újabb tüntetésre készül az európai gazdatársadalom Strasbourgban, amelyen magyar gazdák is részt vesznek.

A mostani beszélgetésünknek az ad külön pikantériát, hogy legutóbb, a december 29-én megjelent interjúnkban az európai Mercosur-ellenes gazdatüntetések eredményessége kapcsán leszögezte:

„Nincs is más lehetőség. Ez már élelmiszer-biztonsági kérdés.”

Ennek ellenére Ursula von der Leyen január 9-én bejelentette, az uniós tagállamok többsége támogatta az egyezmény aláírását.

Magyar gazdák is tiltakoznak Brüsszelben 2025. december 18-án, az EU-tagállamok brüsszeli csúcstalálkozója idején Kép: NAK, Lévai Zsolt

A NAK elnöke ezzel kapcsolatban emlékeztetett, a december 18-i brüsszeli gazdatüntetés így valóban csak ideiglenesen eredményt hozott, mivel ezek szerint akkor csak lekerült napirendről a megállapodás. „Akkor valóban nem született döntés. Ennek ellenére néhány nappal később Ursula von der Leyen bejelentette, hogy mégis lesz Mercosur-megállapodás, sőt Dél-Amerikába utazik az aláírásra” – mondta.

Papp szerint az Európai Bizottság 25 évnyi vitát követően úgy próbálja keresztülvinni az egyezményt, hogy közben „feláldozza nemcsak a magyar, hanem Európa agráriumát, a mezőgazdaságot, a fogyasztók biztonságát és gyermekeink jövőjét”. Álláspontja szerint a Bizottság abból indul ki, hogy a dél-amerikai országok ipari termékeket – elsősorban autókat – vásárolnak majd Európától, miközben „a mezőgazdaságot háttérbe szorítja ezért az ipari reményért”.

Semmilyen olyan garanciát nem tartalmaz a megállapodás, amely valódi biztonságot nyújtana a gazdáknak vagy a fogyasztóknak

– fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Mercosur-országokból marhahús, sertéshús, méz és számos más mezőgazdasági termék érkezhetne az európai piacokra, gyakran olyan termelési körülmények közül, amelyek nem felelnek meg az uniós előírásoknak. „Olyan növényvédő szereket használnak, amelyeket Európában évek vagy évtizedek óta kivontak, vagy GMO-alapú termékekről van szó. Ezekkel sem a magyar, sem az európai gazdák nem tudnak versenyezni.”

A NAK elnöke kettős mércét emlegetett. Mint mondta, az uniós gazdáknak és feldolgozóknak rendkívül szigorú szabályoknak kell megfelelniük, miközben a behozott termékek esetében nem látható, hogyan és milyen ellenőrzési mechanizmusok működnének. „Nincs kézzelfogható bizonyíték arra, hogy az EU-n kívül miként alkalmaznák azokat az előírásokat, amelyek Európán belül kötelezőek.”

Papp Zsolt különösen problematikusnak nevezte a Bizottság által ígért védőmechanizmusokat.

Ígéretek vannak védővámokra és beavatkozásra, ha piaci zavar keletkezik. Azonban nincsenek meg a részletszabályok: hogyan, mennyivel, mikor, kinek és miért avatkoznak be. Vajon megállítják a beérkező termékeket, vagy csak kártalanítják azokat, akiknek tönkretették a piacát?

– tette fel a kérdést.

Az olasz kormány álláspontváltásáról szólva a NAK elnöke azt mondta: Brüsszel nem új forrásokat kínált nekik, hanem a meglévő agrárpénzek előrehozott kifizetésével és más, korábban is létező keretek átcímkézésével győzte meg az ellenzőket. „Nem friss pénzt hozott be, nem nyitott új lehetőségeket, miközben a Közös Agrárpolitika forrásait már így is jelentősen csökkentették” - magyarázta.

Gazdatüntetés Strasbourgban – folytatódik az európai demonstrációsorozat Az európai gazdaszervezetek nem hátrálnak meg: folytatódnak a tiltakozások a Közös Agrárpolitika forrásainak csökkentése és az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen. A következő nagyszabású demonstrációra január 20-án Strasbourgban, az Európai Parlament előtt kerül sor. A szervezők tájékoztatása szerint Európa minden részéről több ezer gazdálkodó érkezik, mintegy ezer traktor kíséretében, hogy közösen hívják fel a figyelmet az uniós agrárpolitika jelenlegi irányának következményeire. A strasbourgi megmozdulás a 2025. december 18-i brüsszeli tüntetés közvetlen folytatása, amelyen mintegy 10 ezer gazdálkodó vett részt. A Copa–Cogeca támogatásával szervezett akciók az uniós agrárpolitika körüli tartós patthelyzetre reagálnak. A tiltakozások középpontjában továbbra is a Közös Agrárpolitika 2027 utáni, a gazdaszervezetek szerint elfogadhatatlan átalakítása, az Európai Bizottság kereskedelempolitikai gyakorlata, valamint a jogbiztonság hiánya áll.

A feszültségek enyhülésére Papp Zsolt György nem számít. Január 20-án újabb gazdatüntetésre készülnek Strasbourgban, ahol magyar gazdák is részt vesznek. „Bízom benne, hogy sok ezer gazda egyszerre vonul majd az utcára, hogy újra hallassuk a hangunkat. Nem rendbontást keresünk, hanem ép ésszel elmondott érveket” – hangsúlyozta.

Ugyanakkor figyelmeztetett: ha a Bizottság továbbra sem hallgat a gazdákra és a feldolgozókra, a tiltakozások hevessége fokozódhat. „Ez már nem egy-egy ország ügye. Huszonhét tagállam termelői és feldolgozói együtt vonulnak utcára. Ilyenkor érdemes lenne meghallgatni őket.”

A Mercosur jövőjéről szólva Papp Zsolt a józan észben bízik. „Elveszíthetjük azt a képességünket, hogy termeljünk, hogy biztonságos piacaink legyenek, ahol kiszámítható áron értékesíthetünk, és ahol a vevő tudja, mit vásárol. Ez a valódi tét” – mutatott rá.