A vámok csökkentését és a két régió közötti kereskedelem fellendítését célzó megállapodáshoz most az Európai Parlament jóváhagyását kell elnyernie, és a Mercosur tagállamai, Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay törvényhozó testületeinek is ratifikálnia kell.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke csatlakozott a Mercosur-országok elnökeihez a szombati ünnepségen, Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök kivételével, aki a külügyminiszterét küldte.

A megállapodás a múlt héten zöld utat kapott a legtöbb európai országtól, a gazdálkodók és környezetvédelmi csoportok aggodalmai ellenére, akik az olcsó dél-amerikai import megugrásától és a fokozódó erdőirtástól tartanak.

A Reuters beszámolója szerint Von der Leyen, a helyszínen szombaton azt mondta, hogy a megállapodás a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozza létre:

„Ez a megállapodás nagyon erős üzenetet küld a világnak. Egyértelmű és tudatos választást tükröz. A tisztességes kereskedelmet választjuk a vámok helyett. A produktív, hosszú távú partnerséget választjuk az elszigeteltség helyett”

Közvetlenül a szombat reggeli ünnepség előtt Donald Trump amerikai elnök megígérte, hogy extra vámokat vet ki nyolc európai országra, ha az Egyesült Államok nem vásárolhatja meg Grönlandot.

„Ez a megállapodás mindkét blokkunknak segíteni fog eligazodni az egyre turbulensebb politikai környezetben anélkül, hogy feladnánk értékeinket, és valódi mérföldkövet jelent gazdasági biztonságunk megerősítésében”

– mondta Costa.

Az EU és a 700 millió lakosú Mercosur közötti kereskedelem 2024-ben elérte a 111 milliárd eurót. Az Európai Unió exportja főként gépekből, vegyipari termékekből és szállítóeszközökből áll, míg a Mercosur exportja mezőgazdasági termékekre, ásványi anyagokra, farostra és papírra koncentrálódik.