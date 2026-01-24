Egy Giallo Moderna sárga Ferrari Enzo 17,9 millió dolláért, azaz nagyjából 5,8 milliárd forintért kelt el a Mecum 2026-os Kissimmee aukcióján. A korábbi csúcsösszeg, amit kiadták ezért a fajta autóért, 6 millió dollár volt, vagyis most közel a háromszorosát adták érte.

De miért ennyire értékes ez a kocsi? A Totalcar szerint ebből a konkrét fajta Enzoból összesen 400 darab, azon belül is a sárga példányokból mindösszesen 36 darab készült el. a 2003-as modell 6 literes, 660 lóerős V12-es motorral készült, ám ezt a példányt alig használták, így inkább gyűjtői darabként tartják számon.

Az autó Phil Bachman gyűjtő nevéhez köthető, aki ráadásul egyedileg rendelt egy piros-sárga bőr belsőt is az autóhoz, ami még inkább kiemeli azt a többi Enzo közül.