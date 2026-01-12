Kétmilliárd dolláros befektetés: teljes átalakulás előtt az ikonikius autógyártó
Több mint 2 milliárd dolláros tőkeinjekcióval próbálja megfordítani sorsát a McLaren: az ikonikus brit szuperautó-gyártó új tulajdonosa agresszív növekedési pályára állítaná a céget, amely az elmúlt években veszélyesen közel került a pénzügyi összeomláshoz. A cél nem kevesebb, mint a kínálat radikális bővítése és egy hosszú távon nyereséges McLaren felépítése.
A McLaren több mint 2 milliárd dollárt fektet be az Abu Dhabiban található tulajdonosától az elkövetkező öt évben, hogy a kétüléses szuperautókon túl is bővítse kínálatát, mivel a küszködő brit gyártó megpróbál kitörni a „veszélyes” pénzügyi helyzetéből.
Nick Collins vezérigazgató szerint a McLaren 2025 áprilisában egyesült a Forseven Holdings nevű, felsőkategóriás brit elektromos jármű startup céggel, és azóta a csoportnak gyorsan kellett cselekednie az adósságok rendezése, az autóállomány csökkentése és a gazdaság átalakítása érdekében.
„A vállalat veszélyes helyzetben volt”
– mondta a Jaguar Land Rover korábbi vezetője és a Forseven főnöke a McLaren új, oxfordshire-i formatervező központjában adott interjúban, hozzátéve, hogy „a változás kötelező és sürgős volt”.
Új tulajdonos, új tervek
A CYVN Holdings tavaly felvásárolta a McLaren autóipari üzletágát a bahreini Mumtalakat állami vagyonkezelő alaptól, és befektetett a McLaren Forma-1-es csapatába, amely uralta a 2025-ös szezont.
Az Abu Dhabi állam tulajdonában lévő CYVN a Forsevent és a kínai elektromosjármű-gyártót, a Niót is támogatja. Az F1-es sikerek ellenére a McLaren autóipari részlege évek óta veszteséges volt, az új modellek fejlesztése is veszélybe került.
A Collins által „nyitott szívműtétként” leírt esetet követően a McLaren kiskereskedelmi vásárlóknak értékesített autóinak száma 40 százalékkal csökkent áprilishoz képest, míg a minőségi problémákkal kapcsolatos garanciális igények 80 százalékkal csökkentek.
„A légkör érett arra, hogy inkább támadó, mint védekező irányba haladjunk”, különösen mivel a riválisok átszervezik üzleti tevékenységüket, hogy megbirkózzanak a magasabb költségekkel és a versennyel
– mondta.
A legfrissebb beszámolók szerint a McLaren 2024-ben 3189 járművet adott el, ami 42 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, miközben vesztesége 924 millió fontról 177 millió fontra csökkent. Röviddel az egyesülés után a CYVN kifizette a McLaren Automotive Limited mintegy 800 millió dolláros adósságát.
A céghez közel állók azonban azt mondták, hogy a Ferrarival és Lamborghinivel rivális szuperautókat forgalmazó McLaren és egy kevéssé ismert, saját luxus elektromos autó piacra dobására készülő startup egyesülése szorongást keltett a 62 éves gyártó számos alkalmazottjában.
Az egyesülést vezetők távozása követte, a McLaren korábbi vezérigazgatója, Michael Leiters ebben a hónapban kezdte meg új szerepét a német sportautó-gyártó Porsche élén.
A CYVN elnöke, Jassem Al Zaabi a McLaren Group Holdings igazgatótanácsának is elnöke. Részt vesz a napi működésben a járműtervezéstől a vállalat növekedési stratégiájának alakításáig.
Korábbi Ferrari és Rolls-Royce főnökök
A McLaren igazgatótanácsát is átalakították, olyan autóipari nagyágyúkat csatlakozott hozzájuk, mint a Ferrari korábbi elnöke, Luca di Montezemolo és Torsten Müller-Ötvös, a Rolls-Royce Motor Cars korábbi vezetője.
„Nem azért vagyunk itt, hogy túléljük a következő tőkeinjekciót”
– mondta Collins, hangsúlyozva, hogy célja egy „fenntarthatóan nyereséges vállalat” felépítése hosszú távon.
„Ha növelni akarjuk ezt a vállalatot, akkor más, nagyon szorosan kapcsolódó szegmensek felé kell diverzifikálnunk” – mondta Collins, megjegyezve, hogy nincs olyan felsőkategóriás autómárka, amely „ne létezne nyereségesen SUV nélkül”.
Amikor a luxus elektromos autó fejlesztéséről kérdezték, Collins azt mondta, hogy a McLaren csak akkor tenne ilyet, „amikor a piac megköveteli és akarja” – számolt be róla a Financial Times.
Lando Norris, a McLaren brit versenyzője mindössze kétpontos előnnyel nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét.