A McLaren több mint 2 milliárd dollárt fektet be az Abu Dhabi ban található tulajdonosától az elkövetkező öt évben, hogy a kétüléses szuperautó kon túl is bővítse kínálatát, mivel a küszködő brit gyártó megpróbál kitörni a „veszélyes” pénzügyi helyzetéből.

Nick Collins vezérigazgató szerint a vezérigazgató szerint a McLaren 2025 áprilisában egyesült a Forseven Holdings nevű, felsőkategóriás brit elektromos jármű startup céggel, és azóta a csoportnak gyorsan kellett cselekednie az adósságok rendezése, az autóállomány csökkentése és a gazdaság átalakítása érdekében.

„A vállalat veszélyes helyzetben volt”

– mondta a Jaguar Land Rover korábbi vezetője és a Forseven főnöke a McLaren új, oxfordshire-i formatervező központjában adott interjúban, hozzátéve, hogy „a változás kötelező és sürgős volt”.

Új tulajdonos, új tervek

A CYVN Holdings tavaly felvásárolta a McLaren autóipari üzletágát a bahreini Mumtalakat állami vagyonkezelő alaptól, és befektetett a McLaren Forma-1-es csapatába, amely uralta a 2025-ös szezont

Az Abu Dhabi állam tulajdonában lévő CYVN a Forsevent és a kínai elektromosjármű-gyártót, a Niót is támogatja. Az F1-es sikerek ellenére a McLaren autóipari részlege évek óta veszteséges volt, az új modellek fejlesztése is veszélybe került.

A Collins által „nyitott szívműtétként” leírt esetet követően a McLaren kiskereskedelmi vásárlóknak értékesített autóinak száma 40 százalékkal csökkent áprilishoz képest, míg a minőségi problémákkal kapcsolatos garanciális igények 80 százalékkal csökkentek.

„A légkör érett arra, hogy inkább támadó, mint védekező irányba haladjunk”, különösen mivel a riválisok átszervezik üzleti tevékenységüket, hogy megbirkózzanak a magasabb költségekkel és a versennyel

– mondta.

A legfrissebb beszámolók szerint a McLaren 2024-ben 3189 járművet adott el, ami 42 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, miközben vesztesége 924 millió fontról 177 millió fontra csökkent. Röviddel az egyesülés után a CYVN kifizette a McLaren Automotive Limited mintegy 800 millió dolláros adósságát.

A céghez közel állók azonban azt mondták, hogy a Ferrari val és Lamborghini vel rivális szuperautókat forgalmazó McLaren és egy kevéssé ismert, saját luxus elektromos autó piacra dobására készülő startup egyesülése szorongást keltett a 62 éves gyártó számos alkalmazottjában.

Michael Leiters ebben a hónapban kezdte meg új szerepét a német sportautó-gyártó Az egyesülést vezetők távozása követte, a McLaren korábbi vezérigazgatója,ebben a hónapban kezdte meg új szerepét a német sportautó-gyártó Porsche élén.

A CYVN elnöke, Jassem Al Zaabi a McLaren Group Holdings igazgatótanácsának is elnöke. Részt vesz a napi működésben a járműtervezéstől a vállalat növekedési stratégiájának alakításáig.

Korábbi Ferrari és Rolls-Royce főnökök

Luca di Montezemolo és Torsten Müller-Ötvös, a A McLaren igazgatótanácsát is átalakították, olyan autóipari nagyágyúkat csatlakozott hozzájuk, mint a Ferrari korábbi elnöke,és, a Rolls-Royce Motor Cars korábbi vezetője.

„Nem azért vagyunk itt, hogy túléljük a következő tőkeinjekciót”

– mondta Collins, hangsúlyozva, hogy célja egy „fenntarthatóan nyereséges vállalat” felépítése hosszú távon.

„Ha növelni akarjuk ezt a vállalatot, akkor más, nagyon szorosan kapcsolódó szegmensek felé kell diverzifikálnunk” – mondta Collins, megjegyezve, hogy nincs olyan felsőkategóriás autómárka, amely „ne létezne nyereségesen SUV nélkül”.