Emmanuel Macron egyáltalán nem hétköznapi módon egy Louis Vuitton márkájú pilótaszemüvegben tartotta meg beszédét a davosi Világgazdasági Fórumon Svájcban, amiben inkább nézett ki egy filmsztárnak, sem mint Európa egyik vezető politikusának.

A Blikk azt írja, Macron nem hagyott kétségeket, gyorsan elmondta, hogy azért vett fel napszemüveget, mert bevérzett a szeme, ami puffadt, ő pedig nem akarta, hogy a közönség így lássa és hogy így készüljenek róla fotók.

Noha az elnök szerint egy teljesen ártalmatlan szembetegségről van szó, és a hatóságok is azt mondtak, hogy érszakadás miatt kötőhártya alatti vérzés alakult ki nála, mégis sokan találgatták a lap szerint, mi állhatott a bevérzés mögött, miután Brigitte Macron, az elnök felesége korábban egy vita során megütött a férjét, ám arra nincs bizonyíték, hogy történt volna a közelmúltban ilyen incidens.

Egy szemész szakorvos azonban megerősítette, hogy bár Macron szemének jelenlegi állapota drámai látványt nyújt, orvosi szempontból általában ártalmatlan.