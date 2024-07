A Dar Global ingatlanfejlesztő, a Dar Al Arkan szaúdi ingatlanfejlesztő nemzetközi ága hétfőn jelentette be, hogy egy dzsiddai lakópark fejlesztéséről kötött megállapodást a Trump Organizationnel, melynek tervei között szerepel egy Trump Tower megépítése is. Ez lenne Donald Trump cégének első projektje az országban.

Ziad El Chaar, a Dar Global vezérigazgatója nyilatkozatában elmondta, a megállapodással mindkét szervezet erősségeit kihasználva több nemzetközi befektetőt is üdülni vágyót is vonz majd és aláhúzza a két vállalat elkötelezettségét a luxuséletszínvonal emelése mellett a régióba – írja a Business Insider.

A Dar Global és a Trump Organization Ománban is egy hasonló megállapodást jelentett be egy 500 millió dolláros Trump International szállodakomplexumról.

Ezutóbbi megállapodás ugyan lehetővé teszi, hogy a fejlesztők a licenc alapján a Trump márkajelzést használják, ugyanakkor az ománi komplexum nem a Trump Organization tulajdonában áll.

A lap megjegyzi, hogy Szaúd-Arábia a nemzetközi luxuspiacot szeretné bevonzani, hogy ezzel is megkülönböztesse magát a tőle nem messze található Dubajtól. A királyságnak számos más luxusprojektje is van, mint például a Vörös-tenger mentén található üdülőhelyek. Közülük is kiemelkedő Sindalah nevű luxus üdülősziget, amely a tervek szerint az év végén nyitja meg kapuit.