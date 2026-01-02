Donald Trump a Wall Street Journalnek adott interjúban reagált az egészségi állapotával kapcsolatos találgatásokra, ugyanis a közbeszéd egyre többet feszegeti ezt a témát világszerte. Az Egyesült Államok elnöke elmondta, hogy a kezén gyakran látható zúzódások elsősorban az általa szedett nagy mennyiségű aszpirin következményei.

Trump jelenleg az orvosok által általában javasolt napi 81 milligramm helyett több mint 325 milligramm aszpirint szed. Elmondása szerint már 25 éve használja a gyógyszert, mert úgy véli, ez segít csökkenteni a vérrögök kialakulásának kockázatát.

Bár az aszpirin klasszikus értelemben nem vérhígító, a vérlemezkék működésére gyakorolt hatása miatt valóban növelheti a vérzékenységet és a zúzódások kialakulását.

Az elnök szerint emiatt könnyen keletkeznek sérülések a kezén, ezért előfordul, hogy sminkkel próbálja eltüntetni a zúzódásokat. Korábban a Fehér Ház sajtósa a gyakori kézfogásokkal magyarázta a jelenséget.

Trump egészségi állapota azóta került fokozott figyelem alá, hogy több nyilvános eseményen is elaludni látták, valamint sajtótájékoztatókon többször visszakérdezett. Az elnök ezeket a vádakat visszautasította, állítása szerint csupán pihenteti a szemét, nem alszik el.

Az interjúból az is kiderült, hogy egy korábbi nyilatkozatával ellentétben nem MRI, hanem CT-vizsgálaton vett részt októberben. Trump elmondta azt is, hogy orvosai korábban kompressziós zokni viselését javasolták, de ezt végül abbahagyta, mert kényelmetlennek találta.

A testedzéssel kapcsolatban Trump azt mondta, hogy nem érdekli a rendszeres mozgás, az edzést unalmasnak tartja, és szerinte nincs ideje ilyesmire. Az egészségi állapotáról faggató kérdésekre úgy reagált, hogy kiváló egészségnek örvend, és túlzónak tartja, hogy a közvélemény ennyit foglalkozik ezzel a témával - írja az Index.