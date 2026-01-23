Franciaország híres nagysebességű vasúti szolgáltatása, a TGV INOUI rengeteg negatív kritikákat kapott, amiért egy új prémium osztályú kocsiban betiltja a gyermekek utazását – írta a CNN. A jegyértékesítő SNCF Connect weboldal szerint január 8-tól a nemzeti vasúttársaság, az SNCF számos Párizsba és Párizsból induló TGV INOUI útvonalon kínál „Optimum” osztályt.

Ez egy „dedikált első osztályú kocsi”, amelyet azoknak terveztek, akik meghitten, csendben szeretnének utazni.

Egy Párizsból Lyonba tartó utazás ára 132 euró (155 dollár) volt a hagyományos első osztályú jeggyel, és 180 euró (211 dollár) a gyermekmentes Optimum Plus-szal, amely az Optimum egy olyan változata, amelyet csak a Párizs–Lyon útvonalon kínálnak, és külön személyzetet és étkezést tartalmaz.

Az újdonság ellen persze megjelentek a kritikusok, akik a korlátozást „diszkriminációnak” nevezték.

Sarah El Haïry, a francia Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Minisztérium gyermekügyi főbiztosa csütörtökön egy Instagram-bejegyzésben utalt a közösségi média által felerősített jelenségre, hogy az emberek gyermekmentes tereket keresnek, de ennek ellent kell állni.

Stéphanie d'Esclaibes vállalkozó és a „Les Adultes de Demain” (A holnap felnőttjei) podcast készítője az RTL Soir francia rádióműsorban az úgynevezett „gyermekmentes” mozgalomról azt mondta, „megértem, hogy csendre van szükség a TGV-n, amikor dolgozni akarunk, de azt is gondolom, hogy ennek nem egy társadalmi csoport, nevezetesen a gyerekek rovására kellene történnie. És azt hiszem, ez egy lehetőség arra, hogy újragondoljuk a tereket a gyermekek és a családok számára is” – tette hozzá d'Esclaibes.

Egy nappal korábban az SNCF Voyageurs, a nemzeti személyszállító vasúttársaság, videót tett közzé a közösségi médiában, amelyben reagált a „vitára” és megvédte a lépést. Az Optimum Plus „minden 12 éves és idősebb ember számára nyitott, ahogyan az a korábbi Business Première ajánlatunk esetében is történt” – mondta a szóvivő a közzétett videóban. Hozzátette,

„ezek az Optimum ülések a vonatainkon hétfőtől péntekig elérhető férőhelynek mindössze 8 százalékát teszik ki. Ez azt jelenti, hogy a többi ülés 92 százaléka mindenki számára elérhető, hétvégén pedig 100 százaléka.”

A CNN-nek pénteken adott nyilatkozatában az SNCF Voyageurs szóvivője azt nyilatkozta, hogy a vállalat például „soha nem fogadta el sok utas kérését”, hogy a TGV INOUI vonatain teljes szakaszok, „például az első osztály, gyermekmentesek legyenek”.

Emlékeztetett arra is, hogy a korábbi Business Première szolgáltatás, amelyre a kisgyermekes és gyermekjegyek nem voltak érvényesek, évekig létezett negatív visszajelzések nélkül.