Az európai vonatközlekedés komoly fellendülésére számítanak 2026-ban a szakemberek. A Hitachi Rail vasútgyártó cég megbízásából végzett felmérésben a 11 ezer megkérdezett ember egyharmada jelezte, hogy a következő 12 hónapban az eddiginél többet kíván vonattal utazni. Nem véletlen tehát, hogy több társaság is bővíti szolgáltatásait.

A vonatozás szerelmesei is minden bizonnyal örömmel fogadják, hogy öt új európai járat indul a tervek szerint jövőre. Az Euronews részletekkel is szolgált.

Az European Sleeper újraindítja Párizs–Berlin útvonalát

Az osztrák nemzeti vasúttársaság, az ÖBB korábban bejelentette, hogy december 14-től megszünteti a Párizst Béccsel és Berlinnel összekötő éjszakai vonatait, miután a francia kormány megvonta a járat finanszírozását, az European Sleeper azonban átveszi az útvonalat. Az első vonat várhatóan 2026. március 26-án indul.

A Guardian értesülései szerint a járat hetente háromszor közlekedik majd, a vonatok várhatóan kedd, csütörtök és vasárnap esténként indulnak a párizsi Gare du Nord pályaudvarról, míg a visszaút a berlini főpályaudvarról és az Ostbahnhofról hétfőn, szerdán és pénteken lesz.

Gyorsabb járat köti össze Párizst Münchennel

2026 végén várható Párizs és München között a szupervonatok beindítása. A nagysebességű járatokat a német Deutsche Bahn és a francia SNCF üzemelteti majd. A két város között már most is közlekedik naponta egy TGV vonat mindkét irányban, de a két vasúttársaság szerint az új járatok gyorsabbak és gyakoribbak lesznek.

A menetrendekről és az árakról egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket.

Beindul a Prága-Koppenhága vonat

A Deutsche Bahn (DB), a Dán Vasutak (DSB) és a Cseh Vasutak (ČD) összefogásával új, közvetlen összeköttetés lesz Prága és Koppenhága között. A Berlinen keresztülhaladó vonatok 2026. május 1-jén indulnak.

Az egész évben nappal közlekedő járat mindkét irányban megy majd, és várhatóan mindössze hét órát vesz igénybe Koppenhága és Berlin, valamint körülbelül tizenegy órát Koppenhága és Prága között az utazás. További megállókat terveznek beiktatni más nagyvárosokban, köztük Drezdában és Hamburgban is.

Az útvonalat a ČD új ComfortJet vonatai szolgálják majd ki, amelyek számos szolgáltatást kínálnak, beleértve a fedélzeti éttermet, a wifit, a kerékpártárolót és az 555 utas befogadására alkalmas férőhelyet. A nagysebességű vonatokon emellett kerekesszék-liftek, gyermekmozi és rádióáteresztő ablakok is találhatók, amelyek javítják az utasok mobilkapcsolatát.

Új éjszakai vonat megy Bázelből Malmőbe

A Svájci Szövetségi Vasutak (SBB) bejelentette egy új éjszakai vonat terveit, amely Bázelből Koppenhágába (Dánia) és Malmőbe (Svédország) közlekedik majd. A vasúttársaság még vár a kormányzati pénzügyi támogatás jóváhagyására, de már számos részletet nyilvánosságra hozott, és a jegyek árusítását is megkezdte.

A menetrendi tervek szerint az EuroNight hetente háromszor közlekedik majd mindkét irányban, az első járat indulása 2026. április 15-én várható.

A vonat körülbelül 1400 kilométeres távolságot tesz meg. Útközben Németországban megáll Freiburgban (Breisgau), Karlsruhéban, Mannheimben, Frankfurt (Main) Südben és Hamburgban, valamint Dániában Padborgban, Koldingban, Odense-ben, Høje Taastrupban és a koppenhágai repülőtéren. A hálókocsis szolgáltatás körülbelül 350 utas befogadására lesz alkalmas, háló-, fekvő- és ülőkocsikban.

Felfedezőút Londonból Skóciába

Akik szeretnék felfedezni az Egyesült Királyság kevésbé ismert látnivalóit, jövőre egy új vonaton indulhatnak Londonból egy skóciai kisvárosba. A Lumo fapados vasúttársaság által üzemeltetett útvonal a londoni Euston állomást köti össze Stirlinggel.

A skót város legfőbb látnivalója egy középkori vár, valamint a Nemzeti Wallace-emlékmű, amelyet Sir William Wallace-nak, Skócia nemzeti hősének szenteltek.

Az első vonat várhatóan 2026 közepén indul el, és útközben Lockerbie-ben, Carlisle-ban, Prestonban és Nuneatonban is megáll majd.