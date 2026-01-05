Moszkvába menekülne Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah, ha megbukna és összeomlana a rezsim az egyre fokozódó tüntetések miatt – állítja brit hírszerzési forrásokra hivatkozva a Times.

Ám ez csupán a vészforgatókönyv, de ilyen esetben Hámenei és köre ugyanúgy Oroszországban keresne menedéket, mint egy évvel ezelőtt Bassár el-Aszad szíriai vezető

a londoni hírszerzési szivárogtatás szerint.

Azt írták, a 86 éves ajatollahot húsz legközelebbi embere és családtagjai kísérnék el, számukra kellene okvetlenül helyet szorítani a menekülőjáraton.

Hámenei „csodálja Putyint, az iráni kultúra pedig jobban hasonlít az orosz kultúrához” – idézi a Times Beni Sabti iráni származású hírszerzési szakértőt.

A brit állítások úgy szólnak, az iráni vezetés nyilvánvalóan meg kívánja tartani a felhalmozott vagyonát, külföldi ingatlanjait és összegyűjtött készpénzét is.

Az ajatollah családi összvagyonát egy több mint egy évtizedes becslés akkor 95 milliárd dollárra becsülte. Ez mintegy 31 228 milliárd forintnak felel meg.

A 444 emlékeztet, a december utolsó napjaiban felerősödő iráni tömegtüntetések jelentős részben gazdasági gyökerűek. A magas infláció és az iráni riál leértékelődése miatti megélhetési válság olyan középrétegeket is az utcára visz, akik a korábbi tiltakozási hullámokban még kevésbé vettek részt. Jó pár skandáló már egyenesen Hámenei halálát követeli.