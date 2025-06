Ali Hámenei iráni főpap kiválasztotta azokat, akiket arra az esetre jelölt ki, ha további katonai parancsnokok halnának meg az izraeli csapásokban, és egyben megnevezte saját lehetséges utódait is a legfőbb vallási vezető posztjára.

Ráadásul – merénylet veszélyétől – tartva mostantól egy megbízható segédtiszten keresztül kommunikál parancsnokaival Irán legfelsőbb vezetője. Egyben elrendelték az elektronikus kommunikáció felfüggesztését, hogy megnehezítsék tartózkodási helyének azonosítását – közölte három iráni tisztviselő, akik ismerik a vészhelyzetre vonatkozó terveket.

Az izraeli hírszerzés valószínleg már lokalizálta az ajatollah rejtekhelyét illetve annak közvetlen körzetét, egy Teherán-közeli nemzeti parkban.

Bizonyos kommentárok szerint a papi vezető kórházi ellátásra szorul, amit alátámaszt egy szombaton kiszivárgott videósorozat, amelyen felfegyverkezett ügynökök serege őrködik a teheráni Khatam al-Anbia kórházban. Az intézmény Irán egyik legjobban felszerelt, vezető egészségügyi központjának számít – írja az Euronews.

Irán legfelsőbb vezetője A legfelsőbb vezet nemcsak az iráni fegyveres erők főparancsnoka, hanem az igazságszolgáltatás, a törvényhozás és a végrehajtó hatalom feje. Emellett ő a Vali Faqih, azaz a síita hit legmagasabb rangú őrzője. Amennyiben nem rendkívüli állapotban hozzák meg a döntést, akkor az új legfelsőbb vezető kinevezésének folyamata hónapokig is eltarthat, a klerikusok a saját listáikról válogatnak. A 86 éves Hámenei tisztában van azzal, hogy megpróbálhatják meggyilkolni, amit ő maga mártíromságnak tekintene – közölték iráni tisztviselők. Erre a lehetőségre tekintettel hozta meg az ajatollah a szokatlan döntést, és utasította a klérus úgy nevezett Szakértői Gyűlését, vagyis a legfőbb vezető kinevezéséért felelős testületet, hogy majd a három általa megadott név közül válassza ki utódját, ha a sors úgy hozza.

A fiú lehet a befutó

Állítólag három magas rangú hitszónokot nevezett meg lehetséges utódként a legfelsőbb vezető, a The New York Times információi szerint a főpap fia, Mojtaba Hámenei is a jelöltek közé tartozik. Az 55 éves férfi elvileg nehezen lehet apja követője a legmagasabb poszton, mivel nincs ajatollah-i rangja, és hittudományi ismereteit alacsonyra tartják, ami pedig az egyik döntő szempont a kiválasztásnál.

Mojtaba Hámenei Kép: Getty Images / dpa, Saeid Zareian

Jelenleg Mojtaba számít az ország legbefolyásosabb politikai szereplőjének, messze a köztársasági elnök fölötti kapcsolatrendszerrel a mérsékeltek, a reformisták és a radikálisok között.

Apja 1989-ben történt hatalomátvétele óta minden politikai döntésnek a közelében volt, és érvényesítette befolyását az elnökjelöltek kiválasztásában is. Erősen feltételezhető, hogy a következő főpap kiválasztásakor nem a hitbéli jártasság, hanem a politikai és katonai pozíció lesz az erősebb szempont. Ellene szól viszont, hogy a papi vezetés ellenzi a dinasztikus utódlást, és maga Hámenei is azt nyilatkozta tavaly, hogy nem a fia fogja követni a pozícióban.

Jelenleg körülbelül 29-30 ajatollahi rangot viselő pap él Iránban, de a főajatollahi címet mindössze 10 személy tudhatja magáénak, így például

Hossein Vahid Khorasani,

Mohammad Taqi al-Modarresi (aki jórészt Irakhoz köthető)

vagy Sadegh Amoli Larijani. korábbi igazságügyi vezető.

Félelem az izraeli beszivárgástól

A háború kezdete óta Hámenei ajatollah két rögzített videó-üzenetet intézett a nyilvánossághoz, amelyekben megfogadta, hogy nem adja meg magát. Rendes esetben Hámenei egy biztonságos teheráni létesítményben, a „beit rahbari”-ban – vagyis a vezető házában – él és dolgozik, és ritkán hagyja el a helyiséget. A magas rangú tisztviselők, katonai parancsnokok és a külföldi vendégek ezen a helyen látogatják meg.

A bunkerbe való visszavonulás jól mutatja, milyen erősen sújtja Teheránt az Izraellel vívott háború. Az izraeli beszivárgástól való félelem Irán biztonsági és hírszerző apparátusának legfelsőbb soraiban is megrendítette a hatalmi struktúrát, és magát az ajatollahot is.