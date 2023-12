A hó és a jég megbénítja a közlekedést Bajorország délkeleti részén, illetve a székhelyen, Münchenben és környékén, ahol szombatra leálltak a repülők, a vonatok és a buszok. Az ADAC, Európa legnagyobb autóipari szövetsége azt tanácsolja, hogy az ország ezen a részén senki ne utazzon feleslegesen autóval, és ha el is indulnak, azt csak téli felszereléssel tegyék. Az autózás elsősorban azért veszélyes, mert a hóterhelés miatt az utak mentén kidőlhetnek a fák, ami már eddig is súlyos áramkimaradásokat okozott a tartomány felső és keleti részén.

A müncheni repülőtéren a járatindulásokat ideiglenesen felfüggesztették, míg a bajor állam fővárosa körül számos vasútvonalat lezártak péntek éjszaka, a főpályaudvaron jelenleg egyáltalán nincs közlekedés.

Biztonsági kockázatok miatt törölték az 1. FC Bayern München FC Union Berlin elleni hazai Bundesliga mérkőzést is – hívta fel a figyelmet a Die Welt szombat délután.

Napokig nem lesz áram több ezer háztartásban

A kidőlt fák okozta áramkimaradások jelenleg rengeteg háztartásban okoznak problémát. A Bayernwerk hálózat szóvivője szerint „több ezer” család érintett, különösen Penzberg, Kolbermoor, Freilassing, Parsberg, Vilshofen, Eggenfelden és Regen térségében.

Mint jelezte, a szervizcsapatok péntek éjszaka óta folyamatosan szolgálatban vannak a villanyvezetékek sérüléseinek elhárítása érdekében, ám a várható újabb havazásra való tekintettel további áramszünetekre lehet számítani.

Nem indulnak a repülők, állnak a vonatok

Mint a müncheni repülőtér szóvivője bejelentette, a heves havazás miatt a repülési műveletek felfüggesztését vasárnap reggel 6 óráig meghosszabbították, a törlések egyelőre 760 járatot érintenek. Ez a frankfurti repülőtéren is késéseket okoz, mivel számos olyan gépet irányítottak át Frankfurtba, amelyeknek Münchenben kellett volna leszállniuk.

Aki vonattal utazik Dél-Németországban, annak hétfőig komoly fennakadásokra kell készülnie. Az ok többek között a jeges felsővezetékek

– mondta a vasúti szóvivő, hozzátéve, hogy a müncheni központi pályaudvar szombaton már biztosan zárva marad.

Jelezte azt is, hogy az éjszaka folyamán többek között egy Stuttgartból érkező vonatot éjszakai vonattá alakítottak át Ulm főpályaudvarán. A Deutsche Bahn különjáratot biztosított a müncheni központi pályaudvaron rekedt utasok elszállítására.

A hétvége első felében München-Pasing és Fürstenfeldbruck, a felső-bajorországi Tutzing és Weilheim, valamint Neukirchen és Vilseck között a vonatoknak kidőlt fák miatt kellett megállniuk az állomásokon, mindenütt késésekre és járattörlésekre kell számítani.

Lebénult a tömegközlekedés

Kezdetben a metrók, buszok és villamosok is leálltak a bajor fővárosban, miközben a távolsági közlekedésben számos baleset történt a déli tartományi utakon – a rendőrség szerint a legtöbb esetben anyagi kár keletkezett, a személyi sérülések száma nem jelentős.

A tűzoltóság közleménye szerint Münchenben eddig 200 bevetésen kellett kivonulni a hótorlaszok, a kidőlt fák és jégbalesetek miatt. A katasztrófavédelem például kimentett egy városi buszt, amely a csúszós viszonyok miatt árokba fordult, míg egy villamos felsővezetéket három fától szabadítottak meg, amelyek a hóteher miatt dőltek ki. A tűzoltóság két embert is hazavitt, akik egy buszmegállóban elektromos kerekesszékben ragadtak.

Veszély a síparadicsomokban is

Egy nappal a síszezon kezdete után a Zugspitze határhegyen Németország és Ausztria között leállt a felvonó működése a heves havazás miatt, legalább vasárnapig – sem a felvonó, sem a fogaskerekű vasút nem közlekedik a Zugspitzén.

Jelentős a lavina- és a kidőlt fák okozta veszély a fogaskerekű vasút nyomvonalán, míg az Eibsee-hez vezető út a Zugspitze felé vezető út völgyállomásáig szintén nehezen járható, ahol egy busz is az árokba csúszott.

Határon vannak a mentőszolgálatok

A heves havazás kihívások elé állítja a mentőket és a segélyszervezeteket is.

Dél-Bajorország egyes körzeteiben a segélyszolgálatok a hóláncok és a négykerék-meghajtás ellenére is elérik határukat – a hegyi mentőszolgálat támogatása nélkül néha lehetetlen átjutni

– fogalmazott a lapnak a Bajor Vöröskereszt (BRK) szóvivője.

A BRK a kora reggeli órákig segített a vonatok evakuálásában is, illetve az autópályákon lerobbant járművek utasainak gondozásában. De további kihívást jelent számukra Dél-Bajorország egyes részein az otthoni szolgáltatások nyújtása is, mint például a járóbetegellátás.

A bajoroknak otthon kell maradniuk

A dél-felső-bajorországi rendőrség felszólította a lakosságot, hogy a hétvégén maradjanak otthon, mert a káosz nagy és váratlan: a városokon kívül sok kisebb út erősen havazott, vagy kidőlt fák torlaszolják őket. A rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat folyamatosan dolgozik, ám a forgalmi akadályok elhárítása legalább vasárnap hajnalig eltart.

Bárki, akinek az útja során meghibásodik a járműve, vagy balesetet szenved, késedelmes segítségre számíthat

– közölték.

Michaela Kaniber (CSU) bajor erdészeti miniszter pedig azt tanácsolta, hogy senki ne lépjen be az erdőkbe, különösen Bajorország délkeleti részén, ahol a lehulló ágak vagy a hó terhelése alatt kidőlő fák veszélyt jelentenek.

Különösen veszélyes a helyzet az Alpokban, az Alpok peremén és a keleti alacsony hegyláncokban.

Óriási dugók az autópályákon

Az eldurvult helyzetet jól mutatja az is, hogy az alsó-bajorországi rendőrség eddig mintegy 350 időjárással kapcsolatos műveletet vetett be, ebből 80 közlekedési balesetnél vonultak fel. Az összetört autók miatt több mint kétszáz fennakadást és veszélyhelyzetet is elhárítottak, míg rengeteg esetben a beszakadt hó miatt összeomlott kocsibeállóknál kellett segédkezni.

A Free State autópályáin eközben hosszú forgalmi dugók alakultak ki, de Ausztria A6 és A9 autópályái is súlyosan érintettek. Szombat délután 96 olyan forgalmi dugóról érkezett jelentés Németország szerte, amelyek több mint tíz kilométer hosszúak.

Baden-Württembergben is sok hó esett, emiatt Stuttgart közelében fák dőltek az autóutakra – jelentette a rendőrség. A Stuttgart melletti Vaihingen városában, amikor egy fa részei az elektromos vezetékre borultak, egy 54 éves autós áttért a szembejövő sávba, ott összeütközött egy kisteherautóval és a balesetben életét vesztette. Bár a többi szövetségi államban is fagyos hideg van, egyelőre kevés közúti balesetet jelentettek a hatóságok.