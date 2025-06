Kilépett a globális piacra a magyar ingatlanfejlesztő

Külföldi terjeszkedésbe kezd a Futureal-csoport villamosenergia-kereskedelemmel és energetikai beruházások teljes körű megvalósításával foglalkozó üzletága. Futureal Energy Partners márkanév alatt mutatkozik be a vállalat nemzetközileg is, a frissen kinevezett Szentirmai Dániel vezérigazgató vezetésével. A magyarországi tevékenység stratégiai irányításáért továbbra is Balástyai Márk, a hazai operáció vezérigazgatója felel.