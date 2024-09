Másfél évtizede nem látott szintre nőtt az új lakóingatlanok kínálata az országos piacon, ami az árakra is kedvező hatást gyakorolt – derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből.

Szeptember közepén több mint 8100 új lakást és házat kínáltak eladásra az országban. Utoljára a 2009-es devizahitel-válság előtt árultak ennyi új építésű ingatlant a beruházók és az ingatlanközvetítők. Nem csak az új építésű kertes házak kínálata bővült jelentősen. Országosan már 149 lakóparkban kínálnak eladásra ingatlanokat, ami másfél éves csúcsot jelent.

Szinte minden ingatlantípus esetében bővült a kínálat.

Ennek több oka is van. Az állami lakástámogatásoknak köszönhetően főként az eladó kertes családi- és ikerházak száma emelkedett, a befektetők pedig inkább a lakóparki lakásokat keresik. 2022 nyara óta viszont a vevők száma lassabb ütemben bővült, mint az eladó új ingatlanoké, így a kereslet még nem tudta felszívni a kínálatot a piacról.

Ez az eladói oldalon fokozódó verseny a vevők számára kedvező változást hozott az árakban is.

Budapesten például az eladásra szánt új lakóingatlanoknál az árak mindössze 5 százalékkal emelkedtek, szemben a használt lakások közel 10 százalékos drágulásával. A fővárosban az új lakóingatlanok ára átlagosan 24 százalékkal haladja meg a használtakét.

ilyen kis különbségre legutóbb két évvel ezelőtt volt példa. Ez a felár az utóbbi időszakban fokozatosan csökkent – ismertette a piaci trendeket Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Mint mondta, az új lakásoknál látható visszafogott drágulás elsősorban annak köszönhető, hogy bár az építtetők, lakásfejlesztők kiadásai növekedtek, a kereslet megtorpanása miatt már nem tudják olyan mértékben érvényesíteni ezt a költségnövekedést, mint 2022 előtt. Vagyis a vásárlóerő gátat szabott az árak emelkedésének.

A lakásépítők és beruházók most kisebb-nagyobb kedvezményekkel próbálják magukhoz csalogatni lakásvásárlókat. Érdemes most körülnézni a piacon még azoknak is, akik eredetileg használt lakást keresnek. Később ugyanis egy esetleges eladáskor ez a prémium várhatóan megjelenik majd az árban.

Fontos változás az is, hogy idén júliustól már csak közel nulla kibocsátású, azaz energiafogyasztás szempontjából csak a nagyon hatékony lakóingatlanok kaphatnak használatbavételi engedélyt, így könnyen lehet, hogy az elsőre drágábbnak tűnő új lakások az alacsonyabb rezsiköltségek és jobb műszaki tartalmuk miatt kifizetődőbb választásnak bizonyulnak.

A portál adatai szerint szeptember elején az új lakóingatlanok átlagos négyzetméterára Budapesten 1,38 millió forintot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 1,32 millió szinttel.

Ahogy a használt lakásoknál, úgy az újaknál is nagyon jelentős különbségek vannak. A legolcsóbb kerületekben, a XVIII.-ban és a XX.-ban 900 ezer és 952 ezer forintos átlagos négyzetméteráron kínálják eladásra az új lakásokat. A XI. és XIII. kerületben 1,5 és 1,4 millió forintot meghaladó átlagról van szó. A legdrágább a XII. kerület, ahol a 2,8 millió forint feletti összeggel számolhatnak a vevők.

A vármegyeszékhelyek közül már négy nagyvárosban is meghaladja a négyzetméterár az 1 millió forintot. Debrecenben, Pécsen, Szegeden és Zalaegerszegen ugyanis 1,01-1,1 millió forintnál tartanak az árak.

Ugyanakkor Székesfehérváron, Veszprémben és Kecskeméten 929-940 ezer forint az átlag. Kecskemét és Miskolc, valamint Nyíregyháza ebből a szempontból kedvezőbb, ugyanis 700 ezer forintnál alacsonyabb négyzetméteráron kínálják eladásra az új építésű lakóingatlanokat.

Balogh László szerint az új lakások iránt érdeklődők a következő időszakban is kedvező helyzetben lesznek, legalábbis ami a kínálatot illeti. Úgy véli: a tavalyi bizonytalan, alacsony kereslettel párosuló piaci helyzetben sok beruházó elhalasztotta a lakásépítéseket, de a legnagyobb fejlesztőknek muszáj építeni és előremenekülni. Emiatt várhatóan az új építésú lakások később sem lesznek hiánycikkek az ingatlanpiacon. A költségek folyamatos emelkedése miatt azonban az áraik középtávon a jelenleginél tempósabban emelkedhetnek.