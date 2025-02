Ahogy más agglomerációs területekre is jellemző volt, Érden és környékén nem igazán lehetett érezni az ingatlanpiac őszi felpezsdülését. A kereslet inkább a kisebb méretű, kisebb értékű ingatlanok iránt mutatkozott, amelyekből nincs túl sok az agglomerációs településeken, hiszen jellemzően családi házas, ikerházas övezetek. Kisebb méretű lakásból errefelé meglehetősen szerény a kínálat, ráadásul a teljes ingatlanpiaci kínálat is elég szűkös most - mondta Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője.

Januárban már javult a helyzet, megjelentek az érdeklődők, de ők is elsősorban az olcsóbb, 70 millió forint alatti, kisebb méretű ingatlanokat keresték, melyeket viszonylag gyorsan el lehetett adni. Így például, ha megjelenik a piacon egy panellakás, akkor egyből érkezik is rá komoly ajánlat, gyakorlatilag egy hét alatt értékesíthető. A felújítandó panellakások eladási négyzetméterára most 800 ezer forint környékén jár Érden.

Mindenesetre az év elején Érden is érezni lehetett az élénkülő érdeklődést, ráadásul erősödött a kereslet a nagyobb méretű, nagyobb értékű ingatlanok iránt is, vagyis a 100 millió forint feletti kategória esetében is voltak hívások. Ugyanakkor a korszerűtlen, komoly felújítást igénylő, kifejezetten nagyméretű házakat továbbra is kerülik a vevők.

Ebben a kategóriában teljesen mások a négyzetméterárak, hiszen például 70 millió forint alatt is találni közel 150 négyzetméteres családi házakat, ami azt jelenti, hogy még a félmillió forintot sem éri el a négyzetméterár. Ezzel szemben az újépítésű házak esetében egymillió forint feletti négyzetméterárakról beszélhetünk.

Számít persze az árazás szempontjából az is, hogy Érd mely részén található az adott ingatlan. Különösen kedvelt például Érdligetnek a Diósd felőli része, vagy Felső-Parkváros, illetve a központi rész. Utóbbi kettő között az a számottevő különbség, hogy előbbinél a tömegközlekedés még nem megoldott. Amit kevésbé kedvelnek a vevők, az Újtelep vagy Ófalu, de ezeket is inkább csak megszokásból kerülik, ugyanis mára jelentős mértékben átalakultak, miközben az itt jellemző árak még mindig alacsonyabbak

– hangsúlyozta a szakértő.

Az árakat egyébként már korábban, még 2024 őszén elkezdték - vagy legalábbis megpróbálták - emelni az eladók, elsősorban azon hírek hatására, melyek az idei évre jelentősebb áremelkedést vetítettek előre. Ez a jelenség még olyan ingatlanok esetében is megfigyelhető volt, melyekre már korábban is minimális volt csak az érdeklődés, elsősorban a magas ár miatt.