A bútoráruház-lánc expanziója idén is folytatódott hazánkban, hiszen tavasszal Várpalotán, illetve Bicskén nyílt áruház, míg a 99. üzletüket szeptemberben adták át Budapesten a Váci úti TESCO-ban. Most pedig sor került a debreceni egységük megnyitására is.

Magyarországon mintegy ezer embert foglalkoztatnak. A hazai áruházaik árbevétele a szeptemberben befejeződött üzleti évben 76,4 milliárd forint volt, ami 14 százalékos növekedés a korábbi üzleti évhez képest. Jövőre 6 százalékos árbevétel-növekedést terveznek.

Az első magyarországi áruházukat még 2005-ben Fóton nyitották meg. A két évvel ezelőtt átadott ecseri régiós elosztóközpontjukból pedig immár öt ország háromszáz áruházát látják el

– mondta az átadó ünnepségen Rami Jensen, a dán lakberendezési áruházlánc elnök-vezérigazgatója.

Az áruházlánc folyamatosan fejlődik, hiszen szinte hetente, kéthetente nyitnak meg új vagy felújított áruházat a térségben – tette hozzá Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős országigazgatója.

Az új áruházak kialakításánál a JYSK kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra és az energiahatékonyságra, így az úgynevezett 3.0-ás koncepciónak a része többek között egy olyan világítási rendszer beszerelése, amelyet három ütemben lehet felkapcsolni. Ennek köszönhetően az áruházak világításának energiafogyasztása legalább 25 százalékkal csökkenthető.