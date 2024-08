Csütörtökön is gyakran erősen megnövekszik a felhőzet egy gyenge hidegfront hatására, és több helyen is kialakulhatnak időnként záporok, zivatarok, a legkisebb esély a csapadékhullásra az Alföld keleti és délkeleti tájain mutatkozik. Többfelé megélénkül, néhol átmenetileg megerősödik a nyugati-északnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 12 és 21, délután 29 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, viszont a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet – írja az Időkép.

Pénteken, szombaton és vasárnap már több napsütésre számíthatunk.

Eleinte még lehetnek záporok, zivatarok erős széllel, de 27 és 35 fokkal, de vasárnap már a napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem valószínű. 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet és hétfőn akár 37 fok is lehet.