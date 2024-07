Legfeljebb a szelektív hulladékgyűjtőbe kerülhet a külföldön megvásárolt dobozos sör vagy palackos üdítőital, üveges bor csomagolása az itthoni fogyasztás után, mivel ezek a magyarországi visszaváltási rendszerben nem hasznosíthatók – akkor sem, ha a másik európai országban vásárolt termékre hasonló alapon fizetett olyan díjat a vásárló, mint a hazánkban bevezetett 50 forint.

A visszaváltási rendszer országspecifikus, a magyarországi automaták és kézi visszaváltási pontok alapvetően az itt regisztrált és forgalomba hozott, a hazai rendszer logójával ellátott termékek csomagolásait fogadják el és veszik vissza – közölte a MOHU az Economxszal.

Így tehát számolni kell azzal a nyári szezonban, hogy a külföldön útközben, például a benzinkúton, pihenőhelyi automatából vagy büféből megvásárolt göngyöleg díját itthon nem lehet visszaszerezni.

Piaci szakértők szerint emellett, bár több évtizedes európai modelleket követ az új rendszer, versenyelőnyhöz juthatnak azok a külföldi üzletek, ahol nincsenek termékenként 50 forinttal megemelt fogyasztói árak.

Ez az infláció miatt árérzékennyé vált magyarokat tovább ösztönözheti arra, hogy a határközeli településeken lévő áruházakban intézzék a nagy bevásárlásokat, ahol az italokhoz – mennyiségtől függően akár több száz vagy ezer forinttal is – olcsóbban juthatnak hozzá.

Visszaváltó hely lehet az étterem

Megírtuk: a kiskereskedelem mellett a vendéglátóiparban is esetenként idegtépő átmeneti időszak kezdődött júliustól a kötelező visszaváltási rendszer gyakorlati rajtja után, ami a nyári szezonban sokakat – vendégeket és vállalkozásokat – sodor nap mint nap kérdéses helyzetekbe.

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének eddigi tapasztalatai szerint egyelőre ahány ház, annyiféle értelmezése van az új DRS rendszernek, noha vannak ökölszabályok az úgynevezett egyutas, azaz egyszer használatos, nem újratölthető, díjköteles palackok és dobozok kezelésére.

Alapvető, hogy azokban az éttermekben, rendezvényeken, ahol a helyben fogyasztás pincérek által, felszolgálással történik, ezután sem számolhatnak többletköltséget a vendégnek, míg a pultnál kiszolgált fogyasztók – például egy plázás gyorsétteremben, szórakozóhelyen vagy strandbüfében – kifizettetik a plusz 50 forintot.

Ekkor a vonalkóddal, visszaváltós logóval ellátott italcsomagolás további sorsa a fogyasztón múlik, illetve azon, hogy a helyszínen milyen lehetőségeket biztosítanak számára.



A vendéglátósoknak több lehetőségük van a visszaváltási rendszerhez való csatlakozásra. Az, hogy melyik megoldás a legmegfelelőbb, attól is függ, hogy az üzlet elsősorban a helyben keletkező, saját hulladékát váltaná-e vissza – vagyis azt az italcsomagolást, amelyért eleve nem számoltak fel díjat, mert nem adták át a vendégnek, hanem a pultnál pohárba töltötték ki az italt.

De emellett versenyelőnyhöz juthat a vendéglátós, ha úgy dönt, hogy a visszaváltást egyfajta plusz szolgáltatásként biztosítja – ismertette kérdésünkre a MOHU.

Nem lehet rejtett költség

Talán az egyik legfontosabb szempont, hogy a visszaváltási díj nem lehet egyfajta rejtett költség, adózatlan plusz bevétel a vendéglátóhely számára.

Egyrészt amiatt, mert az árubeszerzéskor a vállalkozás is már előre kifizeti a palackok árát, az újabb költséget pedig kevés cég kívánná benyelni. Ezért vagy szabályosan tovább számlázza a vendégnek, vagy ha erre nincs módja, maga jár utána a kifizetett díjnak.

A visszaváltási díjat azonban semmiképp sem lehet eltitkolni a vendég elől, mert azt a termék árától elkülönítve kell feltüntetni minden számlán és nyugtán – a csomagolás ugyanis áfamentes tétel, míg az italokra 27 százalékos adókulcs érvényes.

Ezt bárki könnyedén ellenőrizheti a fizetéskor, azt viszont érdemes tudni, hogy a máshol vásárolt, hanyagul hátrahagyott díjköteles göngyöleget egy szálloda, vendéglátóhely is visszaválthatja a vendég helyett. Akkor is, ha azt nem közvetlenül szerezte be, hanem csak ott hagyták az asztalon, pulton, szobában, vendégtérben.

Napokon belül tisztulhat a kép

A plusz szolgáltatás mellett döntő vendéglátóhely úgynevezett HORACE visszaváltó pontként regisztrálhat a rendszerben – részletezte a MOHU a lehetőségeiket.

Ekkor alapvetően az üzlet raktárában, manuálisan kell gyűjteni a kiürült italcsomagolásokat a MOHU által biztosított átlátszó műanyag zsákokban, amelyekben a műanyagot és fémet egyben, az üveget pedig külön tárolhatják – ügyelve, hogy azok épek maradjanak.

Erre a lehetőségre július végétől már regisztrálhatnak a vendéglátósok az applikáció letöltésével, QR-kódos azonosítással – hívták fel a figyelmet.

Könnyebbség, hogy a naponta több száz italt forgalmazó üzleteknek nem kell egyesével regisztrálniuk a kiürült palackokat, dobozokat, üvegeket, hanem csak az összegyűlt csomagolások darabszámát kell megadniuk az appban, amire válaszul érkezhet a mobil visszaváltó (RVM) autó a hulladék begyűjtésére.

Ennek az a feltétele, hogy legalább 1000 darab visszaváltott csomagolásnak kell összegyűlnie, amelyre nincs időkorlát: a vállalkozás akkor is élhet ezzel a lehetőséggel, ha két nap alatt gyűlik össze a minimum mennyiség, és akkor is, ha csak fél év alatt.

Okozhat fennakadást a bolti sorban állás

Lényegében az üzlet forgalmától, méretétől, kapacitásaitól függ minden.

Ha kézi visszaváltó pontként nehézséget okoz például az üres göngyölegek kerülgetése, akkor a vendéglátós dönthet úgy is, hogy a saját ritmusában elhordja azokat valamely kereskedelmi egységbe. A boltban a fogyasztókhoz hasonló módon juthat hozzá a pénzéhez – vagy a pénztárnál, vagy az automatánál áll sorba a göngyölegekkel.

A MOHU szerint ez testhezállóbb lehet ott, ahol naponta viszonylag kisebb mennyiségű hulladékot halmoznak fel.

Ugyanakkor, a vásárlók mindennapi kiszolgálásában, a rendszer működésében okozhat fennakadást az is, ha a vállalkozó csak csekélyebb mennyiséget hord el a boltba – jegyezték meg.

Ezért, ahol a becsült, körülbelül egy négyzetméternyi tárolóhelyen elférnek a gyűjtőzsákok, görgőketrecek, kényelmesebb lehet a házhoz menő visszagyűjtési szolgáltatás igénylése, amelyet RVM automatákkal ellátott, Ford Transit típusú kisteherautókkal végeznek.

Rögtön fizet a kiképzett sofőr

A vendéglátós ebben azért lehet érdekelt, mert időt spórol és hamar pénzhez jut: a hulladékgyűjtő autó a helyszíni átadáskor azonosítja, megszámolja és tömöríti is a csomagolásokat, majd azonnal átutalja az elszámolt visszaváltási díjakat a vállalkozásnak.

Ez a folyamat a MOHU szerint fél-egy óra alatt lezajlik, és a vendégek nyugalmát sem zavarja különösebb zaj vagy egyéb kellemetlenség.

A csomagolások automatába helyezését teljes mértékben a jármű vezetője végzi, vagyis a vendéglátónak ezzel kapcsolatban semmilyen teendője nincs, csupán át kell adnia a gyűjtést – vázolták.

Akadnak olyan üzletek, például a belvárosban, vagy egyes idegenforgalmi területeken, ahol a parkolást a közlekedési lehetőségek eleve korlátozzák.

A MOHU szerint azonban a szállító jármű fogadása nem jelent nagyobb kihívást, mint amikor árut hoznak az üzletbe – ezt a nagy forgalmú, sűrűn beépített, belvárosi környezetben vagy például a fővárosi bulinegyedben is már sikeresen tesztelték.

Árnyalja a munkaerőhiányt

Harmadik lehetőség főként a nagyobb forgalmú helyek számára, ha közvetlenül a fogyasztók, vendégek számára biztosítanak visszaváltási lehetőséget úgy, hogy kérik – a 400 négyzetméternél nagyobb élelmiszerboltokban már működő – visszaváltó automata telepítését.

Ehhez rendelkezni kell a szükséges kihasználtsághoz elengedhetetlen minimális forgalommal, és teljesíteni a gép üzemeltetéséhez előírt feltételeket.

A visszaváltó automaták mellett szólhat a vendéglátóipar krónikus munkaerőhiányos állapota is, melyre tekintettel a gépek jelentős terhektől szabadítják meg a vállalkozásokat – közölték.

Főleg a fiataloknak lehet vonzó a zöldítés

A visszaváltáshoz való csatlakozás egyértelműen előnyökkel jár a vendéglátásban – állapította meg a MOHU, amely az éles bevezetés előtt több üzlettípusnál már kipróbálta a szolgáltatást.

Így ott tart a folyamat, hogy a nyáron indulhat a rendszer, teljes országos lefedettséggel.

A tapasztalatok szerint jellemzően a nagyobb forgalmú felhasználók érdeklődnek leginkább a részvétel iránt, például szórakozóhelyek és a szálláshely-szolgáltatók. A csatlakozás lehetősége folyamatos: a boltok, kisebb-nagyobb vendéglátóhelyek bármikor beszállhatnak a rendszerbe, annak nincs végső határideje.

Mint kiemelték, a felmérések szerint a fogyasztók, különösen a fiatalabb korosztályba tartozók számára a vendéglátóhely-választás során is egyre fontosabb szempont a fenntarthatóság és környezettudatosság.

Így azok a helyek, amelyek plusz "zöld" szolgáltatásként visszaváltási lehetőséget is kínálnak, kedvezőbb megítélés alá eshetnek és előnybe kerülhetnek más versenytársaikkal szemben.