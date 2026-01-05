Márciustól jelentős béremelésre számíthatnak az országgyűlési képviselők: az alapfizetés az előző évi bruttó átlagbérhez kötötten automatikusan 9 százalékkal, azaz átlagosan 180 ezer forinttal nőhet, írta a hvg.hu megjegyezve, hogy tavaly az infláció 4,6 százalék volt, így a képviselők fizetése a munkavállalókéhoz képest jóval nagyobb mértékben nő.

A Fidesz 2018-ban úgy döntött, a parlamenti képviselők alapbére az előző évi bruttó átlagbérhez kötik, ennek megfelelően a juttatások automatikusan emelkednek vagy csökkennek a nemzetgazdasági szinten mért keresetek alapján - emlékeztetett a lap. A képviselői alapfizetés az előző évi bruttó átlagbér háromszorosának felel meg, ami a 727 ezer forintos idei bruttó átlagbérrel számolva körülbelül 2,18 millió forintot jelent.

Az alapbérhez képest a különböző tisztségekkel rendelkező képviselők többet keresnek: a bizottsági tagsággal rendelkező politikusok 1,2-szeres, azaz 2,6 millió forintot kapnak, a frakcióvezetők pedig kétszeres juttatást, 4,36 millió forintot.

Kövér László házelnök a képviselői alapbér 2,7-szeresét viheti haza, ami 5,89 millió forintot jelent, több mint 480 ezer forinttal többet a mostaninál. Sulyok Tamás köztársasági elnök fizetése 6,48 millió forintra emelkedhet.

Orbán Viktor miniszterelnök bére nagyban függ a választás eredményétől. Országgyűlési képviselőként márciustól 180 ezer forinttal többet keres, miniszterelnökként pedig a házelnök bérével azonos, 5,89 millió forintot kap, ami a képviselői alapbérrel együtt meghaladhatja a 8 millió forintot, amennyiben újraválasztják.

Közben Magyar Péter, a Tisza párt elnöke is megszólalt. Facebook-bejegyzésében azt írja:

„Orbán Viktor 8 millió forintra emelte a saját havi fizetését. A TISZA májustól 2,5 millió forintban maximalizálja a miniszterelnöki fizetést. Ön dönt.”

A miniszterek bére is júliustól emelkedhet, ha a következő kormányban is tagjai lesznek. Az előző évi átlagbér hatszorosát kapták, ami jövőre 4,36 millió forintot jelentene.

Az Országgyűlés adatai szerint 2014 óta a képviselői alapbér csaknem háromszorosára nőtt: akkor 747 ezer forint volt, Kövér László házelnök akkor 1,5 milliót, a frakcióvezetők 1,2 milliót kaptak.

A magyar átlagbérekhez képest a képviselők emelése kiemelkedő: a jövő évi várható átlagos béremelkedés 9,5 százalék, körülbelül 70 ezer forint. A minimálbér 322 800 forintra nő, ami 32 ezer forinttal több az ideinél, a nettó 214 700 forint lesz.