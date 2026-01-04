Öt vármegyére is

féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica,

de 2026 más újdonságokat is hoz az autópályák használatában.

Új fizetős szakaszok és új kategóriák lettek, és akár 15 ezer forintot is spórolhatunk tavalyhoz képest, míg már részletre, csomagban is elérhető a 61 760 forintos, éves országos matrica – közölte az Economx-szal az Autopalyamatrica.hu.

Három megyében új, fizetős szakaszok

Folytatódnak az útfelújítások, új fizetős szakaszokat és új, kedvezményes kategóriákat kell megszokni a közúti közlekedésben, miközben a megszokott matricák ára az infláció mértékével emelkedett.

Idén három újabb útszakasz lesz fizetős Pest-, Baranya- és Bács-Kiskun vármegyékben:

az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint

az M44-es Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól

a szentkirályi, illetve Tiszaug-Tiszakürt csomópontig.

Felújításért cserébe árcsökkenés

2026-ban viszont öt megyére olcsóbban lehet éves matricát vásárolni az M1-est és a korábban az M30-ast érintő forgalomkorlátozások miatt.

Emlékezetes, az M1-es ősszel kezdődött és az évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint lesz a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát.

Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2024. februárjában lezárt szakaszát december 30-án adták át a forgalomnak; kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül.

Ne kapkodjuk el a vásárlást!

Az autósok évek óta várják, hogy a jelenleg 61 700 forintba kerülő, éves országos matricát meg

lehessen venni részletre, ezt az idén már lehetővé teszik.

A sok változás miatt most semmiképpen ne megszokásból vásároljunk matricát! – tanácsolják a szakportálnál, ahol matricakalkulátor segíthet eldönteni, melyik legjutányosabb megoldás.

Érdemes tudni: 2026-ban is lehetőség van arra, hogy bizonyos járműtípusok és helyzetek esetében mentesítést vagy kedvezményt vegyünk igénybe. Részleges díjmentességre jogosultak lehetnek a mozgáskorlátozottak és a nagycsaládosok: D2-es díjkategóriájú autópálya-matrica helyett D1-es díjkategóriába tartozó matricát vásárolhatnak, ha ezt előzőleg kérvényezték.