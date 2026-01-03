Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében, a terelésben, a 23-as km-nél két gépjármű összeütközött, a forgalom a belső sávban halad. A torlódás 4-5 km - írja az Útinform.

Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a Tatabánya, és Komárom, azaz a 60-as és a 90-es km közötti szakaszon, a terelésben, az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.

Az M5-ös autópályán, a főváros irányában, az Ócsa és a Gyál közötti szakaszon, azaz a 30-as és a 23-as km között, az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.

Az autósok posztjai a közösségi médiában arról szólnak, hogy az M0-áson is Győr irányába araszolnak az autók.