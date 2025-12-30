Miután megérkezett a 2 milliárd forint értékű bankgarancia, már nincs akadálya annak, hogy december 30-án 18 órától megnyissák a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát – közölte az építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán.

„Rázós volt az út, de megérkeztünk!”– kezdte a bejegyzését Lázár János, hozzátéve, hogy az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállításnál a Strabag „át...tt bennünket, de mi levertük rajtuk", nem hagytuk, hogy újra átverjék a magyarokat.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ez megérkezett, így nincs akadálya annak, hogy december 30-án 18 órától megnyissuk a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát – írta.

„Tanultunk a Strabaggal való közös munkából, ezért folyamatosan vizsgáljuk a pálya állapotát, nem engedünk az M30-ból!” – fogalmazott a tárcavezető.

Egy későbbi bejegyzésében Lázár azt is bejelentette, hogy

napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól.

A hazánkon áthaladó, 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet – írja, és úgy folytatja: 

– Új szabályokat hozunk, és átalakítjuk a vidéki, helyi forgalomszervezést: 56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetünk be súlykorlátozást országszerte. A kiskapukat lezárjuk, a falvaink a jövőben nem olcsóbb útvonalak, hanem élhetőbb települések és otthonok lesznek, ahol családok élhetik nyugodtan az életüket. A magyar fuvarosokkal pedig szót értünk és megegyezünk. Élni és élni hagyni: élhető feltételek a fuvarosoknak, de élhető települések az ott élőknek.

Az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető, 57 kilométeres szakaszát 2021-ben adták át, ám Miskolc és Szikszó között az út egy részét két és fél évvel később, 2024 februárjának végén le kellett zárni, miután egy mintegy 150 méteres szakaszon megcsúszott. Lázár János akkor határidőt szabott a Strabagnak, az osztrák cég végül idén kezdte meg a javítást, amelyhez körülbelül kilenc hónapot kért. Ez történt korábban >>>