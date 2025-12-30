Óránkénti áramszünetet vezetnek be hétfő után kedden is Ukrajnában a lakossági fogyasztók és az ipari létesítmények számára – számolt be az Unian.

Az Ukrenergo energiaszolgáltató tájékoztatása szerint a korlátozó intézkedéseket az orosz rakéta- és dróntámadások miatt károsodott energialétesítmények miatt vezetik be.

A vállalat felhívta a figyelmet, hogy az energiarendszer helyzete változhat, ezért a kiesések pontos időpontjáról és mértékéről a regionális energiahatóságok weboldalain érdemes tájékozódni.

A Dnyitropetrovszk régióban december 30-án egész nap szünetel az áramszolgáltatás. Az áramkimaradás Kijevben akár 13 órán keresztül is eltarthat.

Ezzel egy időben a régió Brovary és Boryspil járásaiban is folyamatban vannak a rendkívüli áramszünetek - jelentette az ukrán hírcsatorna.

Szerhij Kovalenko, a Jaszno vezérigazgatója arról számolt be, hogy Kijev bal partján az energiaszolgáltatók többször is megpróbálták tartani magukat az óránkénti áramszüneti ütemtervhez, de a hálózatok állapotával kapcsolatos problémák miatt kénytelenek voltak visszatérni a vészhelyzeti áramszünetekhez .

Ukrajna azon dolgozik, hogy elkerülje az áramszolgáltatás menetrend szerinti korlátozását azoknál az embereknél, akik hosszú vészhelyzeti áramkimaradást tapasztaltak – mondta Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettese.

Szerinte a kijevi régióban továbbra is a Visgorodi járásban a legnehezebb a helyzet, ahol jelenleg mintegy 10 ezer előfizető van áram nélkül.