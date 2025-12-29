Az Egyesült Államok 15 évre szóló biztonsági garanciákat ajánlott Ukrajnának – jelentette ki Volodimir Zelenszkij vasárnap Floridában, Donald Trumppal folytatott, felülvizsgált béketervről szóló tárgyalásain. Az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy ebben a kérdésben „közel 95 százalékban” megszületett a megállapodás, de Ukrajna vezetője azóta kijelentette, hogy akár 50 évre szóló garanciákat is el tudna képzelni – írta a BBC.

Zelenszkij elnök a területi kérdéseket és az Oroszország által megszállt zaporizzsjai atomerőművet jelölte meg az utolsó megoldatlan ügyként, és kevés szót ejtett Ukrajna vitatott Donbász régiójának jövőjéről.

A vasárnapi találkozó után Trump Mar-a-Lago üdülőhelyén az újságíróknak nyilatkozva megismételte azt a meggyőződését, hogy az átfogó békemegállapodás elérte a kívánt lépések 90 százalékát.

A Reuters hírügynökség jelentése szerint a biztonsági garanciák akkor lépnek életbe, amikor Kijev aláírja a békemegállapodást.

„Biztonsági garanciák nélkül ez a háború nem tekinthető valóban lezártnak. Nem ismerhetjük el, hogy véget ért, mert egy ilyen szomszéddal továbbra is fennáll az újabb agresszió kockázata” – magyarázta Zelenszkij az AFP hírügynökség szerint.

Hozzátette, hogy azt szeretné, ha az Egyesült Államok tovább „megfontolná a 30, 40, 50 év lehetőségét”.

Az Egyesült Államok egyelőre nem kommentálta az időkeretet.