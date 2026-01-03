1972 óta nem járt ember a Hold közelében, amikor az Apollo-17 űrhajósai lezárták a NASA történelmi holdprogramját. Most azonban az Egyesült Államok készen áll a visszatérésre: a NASA Artemis-2 küldetése 2026-ban újra embereket küld a Hold körüli térségbe.

Az Artemis-2 lesz az első emberes repülés az Orion űrhajóval. A négyfős legénység egy nagyjából tíznapos küldetés során megkerüli a Holdat, majd visszatér a Földre. Bár leszállás nem történik, az űrhajósok több mint fél évszázad után először láthatják újra közelről a Holdat.

A küldetés előzménye az Artemis-1, amely 2022-ben sikeresen teljesített pilóta nélküli tesztrepülést. Az Artemis-2 eredetileg korábban indult volna, ám az Orion hőpajzsán észlelt problémák miatt a NASA többször elhalasztotta az indítást.

Az Artemis program hosszabb távú célja, hogy tartós emberi jelenlétet hozzon létre a Holdon, különösen a déli pólus térségében, ahol jelentős vízjégkészleteket feltételeznek. Ez nemcsak tudományos, hanem gazdasági és geopolitikai szempontból is kulcsfontosságú.

A program ugyanakkor viták kereszttüzében áll. A NASA az SLS hordozórakétára és a SpaceX Starship holdkompjára épít, pedig mindkét rendszer fejlesztése drága és csúszásokkal terhelt. A késések miatt egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy

Kína akár megelőzheti az Egyesült Államokat az újabb holdraszállásban.

Az Artemis-2 legénységét Reid Wiseman parancsnok vezeti, mellette Victor Glover pilóta, Christina Koch és a kanadai Jeremy Hansen repül. Koch és Glover történelmet írhat, mivel előbbi az első nő, utóbbi az első színes bőrű űrhajós, aki eljut a Holdhoz.

Ha a menetrend tartható, az Artemis-2 már 2026 februárjában elindulhat, és ezzel az emberiség fél évszázad után ténylegesen visszatér a Hold közvetlen közelébe - írja a Space.com.