Komoly bizonytalanságot idéz elő, hogy az európai földgáz ára meredek emelkedésnek indult, sőt, csúcsokat kezdett döntögetni. Az Euronews szerint ugyanis kétséges, hogy a készletek elégségesek lesznek a megnövekedett kereslet miatt. Nem mellékes, hogy kontinensünk az ukrajnai orosz invázió óta a harmadik téllel néz szembe.

A bizonytalanság túláradása továbbra is uralja a piacokat annak ellenére, hogy elegendő gázkészlet áll rendelkezésre

– jelentette ki Yousef Alshammari.

A London College of Energy Economics elnöke eloszlatta a kételyek egy részét, mint kifejtette, az EU gáztárolói kapacitása augusztusban 90 százalékon állt, és „ma a gáztárolás 95 százalékos, ami jóval 100 milliárd köbméter fölött van”. A hideg miatt megnövekedett fűtés- és villamosenergia-igény azonban már november első heteiben is tesztelte a kapacitásokat.

A Gas Infrastructure Europe adatait idézve a lap emlékeztet, a közelmúltban tapasztalható alacsony hőmérséklet növelte a gáztárolók kihasználtságát Európában november első két hetében, és ezzel a földrész teljes gáztároló kapacitásának 4 százalékát, azaz 4,29 milliárd köbmétert használtak ki.

Alshammari arra számít, hogy 2025 tavaszára nem lesz olyan magas a tárolási szint, mint az előző tél végén, 2024 áprilisában, amikor a kapacitás 60 százalékon volt. Hozzáfűzte:

„Úgy tűnik, ezen a télen jóval 50 százalék alá süllyedhetnek, ami azt jelenti, hogy Európának jövőre sokkal több gázt kell vásárolnia ahhoz, hogy a gáztárolást szinte teljes szintre állítsák. Ez a viszonylag hidegebb időjárással párosulva ésszerűen magasabb szinten tartja az árakat, mivel az előző tél enyhébb volt.”

Drámai bonyodalmakat okozhat az orosz gáz hiánya

Az Egyesült Államok és Oroszország közt húzódó geopolitikai súrlódás a kontinens energiaárainak fő kockázati tényezője. „Bár arra számítok, hogy ez a feszültség valószínűleg enyhülni fog Trump megválasztott elnök alatt, úgy tűnik, a jelenlegi amerikai kormányzat hátralévő napjai bonyolultabbá teszik a helyzetet, ami tovább fokozza az energiaárak ingadozását mind az olaj, mind a gáz tekintetében” – vélte Alshammari.

Mint felidézik, az elmúlt egy év legmagasabb szintjét érte el a földgáz ára a csütörtöki kereskedelemben. A bizonytalanság azáltal is tovább nőtt, hogy az orosz Gazprom november 16-án váratlanul leállította a földgáz szállítását Ausztriába. Az orosz gáz Ukrajnán keresztüli tranzitját engedélyező szerződés lejár 2025. január 1-jén, ez azzal járhat, hogy Oroszország fennmaradó vezetékes gázexportjának fele kikerül az energiamixből az EU-ban a kereslet csúcspontján.

Az Európába irányuló orosz gáz további akadozása valószínűleg megnehezíti az ezekre a készletekre támaszkodó európai nemzetek helyzetét, ami azt jelenti, hogy nyomás nehezedik az uniós gáztárolásra

– jelezte Alshammari, hozzátéve, arra számít, hogy az árak tovább emelkednek a következő hetekben további ellátási zavarok vagy nagyobb bizonytalanság esetén.

A London College of Energy Economics elnöke vezetője szerint az orosz vezetékes gázellátás hiányát kiválthatja a szénhez és az olajhoz való visszatérés. Az orosz gázimport zsugorodása és a megnövekedett energiaigény további LNG-importot indítana el az európai kontinensre,

ezzel végül az energiaárak is jelentősen megugranának Európában.

Yousef Alshammari úgy gondolja, hogy az atomenergiának is az energiamix részét kell képeznie, ellensúlyozandó az LNG-függőséget.

A megújuló nyújt majd megoldást?

Ahogy arra a cikk rávilágít, az egész éves trendeket tekintve a gázkereslet csökken: 2022-ben 350 milliárd köbméter volt, 2023-ra pedig 295 milliárd köbméterre zsugorodott a földgázigény.

Az Institute for Energy Economics and Financial Analysis 2024 első hat hónapjában 3,2 százalékkal csökkent az unió gázfogyasztása az előző évhez képest. Ez pedig úgy fest, a megújuló energia kapacitásának növekedésének és a jobb energiahatékonysági intézkedéseknek az eredménye.

A megújuló energia részaránya jelentősen nőtt az elmúlt évben, az EU villamosenergia-termelésének 44,7 százalékára, ami 12,4 százalékos növekedést jelent 2022-höz képest"

– mondta Alshammari, hozzátéve, hogy a fosszilis tüzelőanyagok aránya 19,7 százalékkal, 32,5 százalékra csökkent. az EU teljes villamosenergia-termelésének százaléka. Azt is kiemelte, nem hiszi, hogy Európa teljes mértékben a megújulókra támaszkodhat.

A szakértő végül hangsúlyozta, az energiahatékonyság javítása és az energiamix diverzifikálása orvosságként szolgálhat az energiakihívások előidézte problémakörre.