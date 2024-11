A gáz ára jelentősen emelkedett az elmúlt években, ami azt eredményezte, hogy 2022-ben a kormány kénytelen volt hozzányúlni a rezsicsökkentett árakhoz, és egy limitet határozott meg, amely fölött lényegesen magasabbá válik a gáz ára. Ennek hatására pedig megkopott egy kicsit a gázfűtés fénye, hiszen oda kellett figyelni arra, mennyit fogyasztunk. Miközben a távfűtésnél ilyen kellemetlen korlátok továbbra sem jelentek meg.

Ez olyan mértékű szemléletváltozást okozott, hogy az ingatlan adásvételeknél is érzékelhető. Ugyanakkor továbbra is az első számú kedvenc azokban az ingatlanokban, ahol elérhető. Viszont az is egyértelmű, hogy ma már jóval kevésbé ódzkodnak a vevők a távfűtéses lakásoktól, mint évekkel ezelőtt

– mutatott rá Sebestyén Tamás, a Balla ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője.

10-15 évvel ezelőtt még sokkal rosszabb volt a távfűtés presztízse: ez akkor kezdett megváltozni, amikor első körben 2010-ben az áfáját 18-ról 5 százalékra csökkentették, aztán kiderült, hogy a rezsicsökkentésnél 2022-ben megjelenő limitek sem érintik a távfűtés árát.

A távfűtés vonzóbbá vált az elmúlt években, olyannyira, hogy akadnak olyan újépítésű lakóházak is, ahol ezt a fűtési rendszert választja a kivitelező. Ennek lehet oka az is, hogy az erőmű a közelben található, ugyanakkor előnyös a fogyasztó számára is, mivel egy jól előre tervezhető költséget jelent, miközben minden helyiségben azonos hőmérsékletet lehet vele elérni, illetve már szabályozható, mérhető.

Mára a távfűtés az egyik legolcsóbb és legkényelmesebb fűtési mód lett, különösen akkor, ha azt is figyelembe vesszük, hogy magát a cirkót vagy gázkazánt sem kell megvennie a távfűtéses ingatlan tulajdonosának, illetve azt és a kéményeket rendszeresen ellenőriztetnie, vagy hiba esetén javíttatnia. Ráadásul környezetbarát, korszerű fűtési forma is a távfűtés

– tette hozzá Sebestyén Tamás,

Emellett az látható az ingatlanpiacon, hogy a cserépkályhákat - ami lehet elektromos, fatüzelésű vagy Héra -, illetve a konvektoros gázfűtést nem igazán szeretik az ingatlanvásárlók, ahogy a nem mérhető házközponti fűtés sem a kedvencük a társasházaknál.

A 2000-2008 között épült lakóparki ingatlanok egyedi cirkó rendszerei már elérték azt a kort, amikor cserélni kell őket, csak sajnos ezek modernizálása egy korszerűbb rendszerre meglehetősen komplex és költséges folyamat a társasházaknál.

Családi házaknál hasonló a helyzet a gázkazánokkal: ha egy korszerűsítéssel hőszivattyús rendszerre akarunk váltani, akkor egy 200 négyzetméteres családi ház esetében a költség jelenleg valahol 12 millió forint körül alakul, amit persze sok tényező befolyásol. Összességében azzal számolhatunk, hogy egy ingatlan árának 5-10 százalékát a fűtési rendszer teszi ki.