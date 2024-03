Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Németországtörténetében még nem voltak ilyen elkeseredett ellentétek a magas inflációtól elértéktelenedett fizetéseken háborgó szakszervezetek és a gyenge gazdaság miatt aggódó munkaadók között: nem, hogy mostanra csitult volna a hetek óta forrongó sztrájkhangulat, sokkal inkább teljes káosz alakul az országban.

Ezen a héten már több jelentős területen – munkavállalók ezreinek részvételével – egymást érik a figyelmeztető sztrájkok, ami miatt a városi tömegközlekedésben, a távolsági és helyi vasúti vonalakon, a repülőtereken a legtöbb járatot törölni kellett, a személyi mellett lebénult a teherszállítás is. Legújabban a főváros környéki kis- és nagykereskedelemben, valamint a Ford saarlouis-i beszállítói parkjában is napokra beszüntették a munkát az elégedetlen alkalmazottak.

Nincs kiszolgálás több berlini áruházban

A több tízezer kiskereskedelmi dolgozót képviselő Verdi szakszervezet csütörtöktől ötnapos figyelmeztető sztrájkot hirdetett a berlini kiskereskedelemben.

Ez a fővárosban közvetlenül érinti az Edeka, a Rewe, az Ikea, a Thalia, a Netto, a H&M és a Kaufland hálózatok üzleteit, ahol az alkalmazottak jövő hétfőig nem szolgálják ki a vásárlókat és nem pakolják ki az árut a polcokra, míg Brandenburgban egyes nagykereskedelmi cégeknél is sztrájkolnak.

A szakszervezet nem hajlandó elfogadni egyetlen ajánlatunkat se a kollektív tárgyalásokon. A munkabeszüntetés ellenére az üzleteink kínálata változatlan, nincs hatással a sztrájk – közölte a Berliner Zeitunggal a Rewe áruházlánc, amelynek oranienburgi raktára előtt mintegy hétszáz dolgozó tüntetett pénteken.

A Verdi azzal vádolja a kereskedelmi cégeket, hogy a nyereségeik ellenére nem hajlandók ellensúlyozni az alkalmazottak megélhetési költségeinek drasztikus emelkedését, ami elfogadhatatlan.

A kis- és nagykereskedelem munkavállalói jelentik az iparág gerincét, és jelentősen hozzájárulnak a vállalatok sikereihez – fogalmazott Conny Weissbach érdekképviselő, aki szerint nem maradt más út számukra, mint hogy megtörjék a munkaadók fölényét.

A nemzetközi nőnap alkalmából kitért arra is: a nők többsége a kiskereskedelemben dolgozik, és őket különösen érinti az életszínvonal alacsony bérek miatti csökkenése. Ehhez képest a tárgyalások hónapok óta akadoznak a láncok képviselőivel, akiktől óránként legalább 2,50 eurós béremelést követelnek az elkövetkező egy évre.

Ford: háborognak a beszállítók, leállt a gyártás

Péntek reggel leállt a termelés az amerikai Ford autógyártó saarlouis-i beszállítói parkjában, ahol öt alkatrészgyártó cég alkalmazottai kezdtek határozatlan idejű sztrájkba.

A Magna, a Benteler, a Tenneco, a Rhenus LMS és a Lear Corp vállalatok dolgozóit képviselő IG Metall szakszervezet jelezte: összesen ötszáz munkavállaló tette le a munkát, akik motorokat/hajtóműveket, tengelyeket, karosszériaelemeket, kábelhálózati rendszereket és kipufogórendszereket gyártanak, ezek nélkül egyetlen autó sem készülhet el a Fordnál.

Nem maradt más választásunk. A szociális kollektív szerződésről 2023 júliusa óta tartó tárgyalások során fel sem merült elfogadható javaslat, csak egy olcsó ajánlatot kaptunk – közölte a szakszervezet tárgyalója.

Ralf Cavelius a Stuttgarter Zeitungnak kifejtette: folyamatosak a munkaerőleépítések a Ford gyárban, ahol az érvényes megállapodás szerint az összesen mintegy 3750 alkalmazott közül ezer főt 2032 végéig foglalkoztatnak, a távozóknak végkielégítéseket, prémiumot helyeztek kilátásba. A beszállítói park alkalmazottai viszont teljes bizonytalanságban élnek és nincsenek jó kilátásaik, ezért a sztrájkkal addig bénítják a gyártást, amíg az amerikai tulajdonosoktól nem érkezik elfogadható ajánlat.

Megbénult a tömegközlekedés, a vasút megbízhatatlan

Erős idegekre van szüksége azoknak a németeknek, akik busszal, villamossal, metróval, vonattal, netán repülővel szeretnének eljutni valahová ezekben a napokban.

Több szövetségi államban jelentős sztrájkok vannak a közlekedési vállalatoknál, ami összességében óriási hatással van az ingázók és az utazók mindennapi életére. Az üzemeltető cégek alkalmazottainak ugyancsak a hónapok óta húzódó, kollektív bértárgyalások sikertelensége miatt fogyott el a türelme.

Úgy tűnik, hogy már nem működik az, ami korábban: néhány fordulónyi tárgyalás és a megszokott, kisebb figyelmeztető sztrájkok után sem tudnak már megegyezni a felek a munkaügyi vitákban – foglalta össze a Süddeutsche Zeitung az országszerte jellemző közlekedési káosz okait.

A mozdonyvezetők sztrájkja miatt az állami Deutsche Bahn által üzemeltetett S-Bahn regionális vonalain csütörtöktől áll a vonatok 80 százaléka, míg a teherforgalomban szerda estétől sztrájkolnak, ami az áruk kiszállítását lehetetlenítette el a hét második felére.

A GDL szakszervezet jelzése szerint ráadásul a jövőben sokkal több és hosszabb ilyen akció várható a mozdonyvezetőktől, amit az eddigi gyakorlattal ellentétben már nem fognak 48 órával a sztrájk előtt bejelenteni, hanem csak annak kezdetén. Ezzel ellehetetlenítik, hogy a szolgáltató rendkívüli menetrendet jelenthessen be, ami a vasúttársaságon kívül több millió német utazónak okoz majd komoly kellemetlenségeket, mert nem jutnak el a munkahelyükre, iskolába.

Ez azt jelenti, hogy a vasút többé már nem megbízható közlekedési eszköz – jelentette ki Claus Weselsky, a GDL főnöke, megjegyezve, hogy nem zárható ki húsvétkor sem a vasutasok sztrájkja a november óta húzódó tarifavitában.

Bajorország kivételével minden szövetségi államban a helyi tömegközlekedés dolgozóinak bérrendezéséről is folynak a tárgyalások. A Verdi szakszervezet a múlt héten országos sztrájkba szólított 90 ezer alkalmazottat, emiatt több szövetségi államban leálltak a buszok, villamosok, metrók és a helyi vonatok, különösen a múlt hétvégén.

Kedden több tartományban folytatódtak a sztrájkok, ami az érdekképviselők bejelentése szerint például Baden-Württembergben, Berlin környékén a jövő héten is várható.

A reptereken 250 ezer utas maradt hoppon

Továbbra sincs megállapodás a Lufthansánál, ezért a légi közlekedés is újra korlátozottan működik Németországban.

Szerdán ismét sztrájkra léptek a nemzeti légitársaság technológiai, logisztikai és képzési területén dolgozó alkalmazottak, míg csütörtöktől a földi állomány többi tagja is letette a munkát, például a biztonsági szolgálatok emberei a frankfurti, a hamburgi és a düsseldorfi repülőtereken.

Estére a köln-bonni repülőtér személyzeti és rakományellenőrei is be nem jelentett sztrájkot kezdtek, míg a munkavállalók egy másik csoportja, a Lufthansa alapmárka és a Lufthansa Cityline leányvállalat mintegy 19 ezer légiutaskísérője is a munkabeszüntetésre szavazott, amelynek időpontját később jelentik be.

A dolgozók képviselője, a Verdi szakszervezet azt jelezte, hogy a tervek szerint szombat reggelig nem látják el a Lufthansa járatait, amelyeknek így csak körülbelül 10 százaléka tud felszállni – az ADV repülőtéri szövetség számításai szerint a sztrájk ezúttal körülbelül 250 ezer utast érint.

Közölték: követeléseikre a Lufthansa elfogadhatatlan ajánlatokat tesz, ezért tavasszal várhatóan folytatódnak a sztrájkok a német repülőtereken.