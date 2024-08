A korábbi tulajdonos által elbontott építmények helyén egy fenntartható, energiahatékony irodaházat tervez felépíteni. A beruházás az elhanyagolt terület rendezését is magában foglalja. A közlemény szerint a telken megtalálható egy 1800-as években épült, jelentős építészeti értéket képviselő épület is, amelyet teljeskörűen felújítanak. Az egykor iskolaszanatóriumként működő villa felújításáról itt írt részletesen az Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP).

Az ÉTDR-en megjelent bejegyzés szerint július 1-jén nyújtották be az építési engedélyezési kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatalához “székház céllal építendő új irodaház építése" címmel.

Az anonim látványterv így írja le az épületet:

A Mártonhegyi úton az értékes faállomány között feltűnik az épület terepre illeszkedő tömege, mely visszafogott nagyvonalúságot sugároz. Fal-ablakos architektúrája a környező beépítés hagyományaihoz kapcsolódik és egyszerű kivitelezhetőséget biztosít.

Az MKKP posztja szerint a Hegyvidéki Önkormányzat tervtanácsa már korábban jóváhagyta a terveket. A telket kettéosztják, az úttól távolabbi részen áll a mostanra felújított Dreher-villa, az út felőli oldalon lesz az irodaház, amely alatt mélygarázs létesül 100 parkolóhellyel.

További 70 parkoló is épül még a telekre, melyeknek egy kis részét a szomszédos bölcsőde használhatja majd.