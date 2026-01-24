A 2026-os labdarúgó-világbajnokság messze túlmutat majd a sporton: a FIFA és a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) közös becslése szerint a torna globálisan több mint 80 milliárd dollárnyi gazdasági kibocsátást generálhat, ebből mintegy 40,9 milliárd dollár közvetlen GDP-hozzájárulással, miközben közel 824 ezer munkahely létrejöttéhez járulhat hozzá világszerte – a számokat Gianni Infantino FIFA-elnök a davosi Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) egyik panelbeszélgetésén ismertette, ahol a sport globális gazdasági és társadalmi szerepe került fókuszba.

Ez a bő 40 milliárd dollár nagyjából megegyezik Ciprus 2025-ös egész éves GDP-jével, és körülbelül a hatoda a magyar gazdaság éves kibocsátásának.

Infantino szerint a világbajnokság „megállítja a világot”, ugyanis szerinte nemcsak egy sporteseményről van szó, hanem egy olyan globális élményről, amely képes összekötni kultúrákat, országokat és közösségeket. Mint mondta, a 2026-os torna iránti érdeklődés ezt jól tükrözi: a FIFA adatai szerint mintegy 500 millió jegyigénylés futott be világszerte, ami példátlan keresletet jelez.

Infantino előadása után beült egy panelbeszélgetésre is Arsène Wenger, a FIFA globális futballfejlesztési igazgatója – az Arsenal egykori legendás menedzsere –, valamint Alessandro Del Piero, az olaszok világbajnok támadója mellé.

Wenger: A bővítés nem gyengíti, hanem erősíti a futballt

A francia szakember kiállt a 48 csapatosra duzzasztott világbajnoki rendszer mellett, és igyekezett eloszlatni a kritikákat. Wenger hangsúlyozta: a bővítés nem a színvonal rovására történik, hanem új országoknak és régióknak ad esélyt a bekapcsolódásra, ami hosszú távon a sport globális fejlődését szolgálja.

Szerinte a világbajnokság ma már nem csupán a legerősebb futballnemzetek belügye, hanem

világméretű fejlesztési platform, amely infrastruktúrát, utánpótlást és gazdasági aktivitást is generál.

A 2026-os torna három rendező országa – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – különösen profitálhat ebből, de a hatások messze nem állnak meg az országhatároknál.

Del Piero: A vb nem üzlet, hanem életre szóló élmény

A beszélgetés „érzelmi dimenzióját” Del Piero hozta be, aki személyes tapasztalataiból kiindulva beszélt a világbajnokság jelentőségéről. Az olaszok legendás támadója szerint a vb sokak számára életük meghatározó élménye, amely generációkon átívelő emlékeket teremt – legyen szó szurkolókról, játékosokról vagy akár házigazda városokról.

„Miközben a gazdasági számok lenyűgözőek, a világbajnokság valódi értéke abban rejlik, hogy közös nyelvet teremt egy politikailag és gazdaságilag is feszült világban. Ez az a láthatatlan hozadék, amelyet nehéz dollárban mérni, mégis kulcsszerepet játszik a torna globális hatásában”

– fogalmazott Del Piero.

Egy kis brit fricska Davosban

A komoly üzenetek mellett a panel nem maradt könnyedebb pillanatok nélkül sem. Infantino egy ponton – szemmel láthatóan poénnak szánva – megjegyezte, hogy a 2022-es katari világbajnokság alatt „egyetlen brit szurkolót sem kellett letartóztatni”, ami szerinte szinte példátlan esemény volt. A megjegyzés ugyan nevetést váltott ki a teremben, a brit szurkolói szervezetek körében már kevésbé aratott osztatlan sikert.

Infantino, Wenger és Del Piero Davosban Kép: Reuters , Denis Balibouse

A kritikák szerint

a FIFA-elnök inkább a magas jegyárak kérdésére koncentrálhatott volna, amelyek a 2026-os vb kapcsán egyre több vitát váltanak ki.

A nemzetközi szövetség első embere láthatóan igyekszik oldani a feszültséget, miközben a világbajnokságot globális „örömprojektként” pozicionálja.

A davosi panel üzenete összességében egyértelmű volt: a 2026-os világbajnokság nem pusztán sportesemény, hanem jelentős gazdasági, társadalmi és geopolitikai tényező. A számok alapján a torna a következő évek egyik legnagyobb globális eseménye lehet, miközben – Wenger és Del Piero szavaival élve – továbbra is képes megőrizni azt az érzelmi erejét, amely a futballt a világ egyik legfontosabb közös nyelvévé tette.