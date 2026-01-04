Megszaporodtak az újév első napjaiban a Netflix nevével visszaélő csalások.

Ezúttal a látszólag a streaming szolgáltatótól érkezett e-mailekben frissítésre szólítják fel a gyanútlan ügyfeleket, azzal, hogy aki ezt elmulasztja, annak felfüggesztik a szolgáltatását.

A "Frissítés most" gombbal azonban a csalók saját adathalász oldalára irányítják át a felhasználókat.

Ott pedig a kártyaadatok megadása után pillanatok alatt leemelik a pénzt a bankkártyáról.

Bár a Netflix nevében érkezett üzenetek rendkívül hivatalosnak hatnak, hiszen logóval, profinak tűnő dizájnnal, és meggyőző szöveggel, betűtípussal vannak ellátva, a linkek valójában hamis bejelentkezési oldalakra vezetnek

– hívta fel a figyelmet a Somogy vármegyei hírportál.

A Netflix hivatalos weboldalán arról tájékoztatja az előfizetőit: ők soha nem kérik, hogy e-mailben vagy szöveges üzenetben bárki is megossza a személyes adatait, így a hitelkártya vagy bankkártya számát, bankszámlaadatokat vagy a Netflix jelszavát.

Azt tanácsolják, hogy ha valaki mégis rákattint a csaló hivatkozásra, akkor mindenképpen változtassa meg a Netflix jelszavát. Emellett haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a bankjával és jelezze az ügyfélszolgálat számára, hogy egy lehetséges csalás áldozatává vált.

Jávorszkiné Molnár Magdolna, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője a portálnak elmondta, hogy prioritásként kezelik az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzését. Nehezíti dolgukat, hogy sokkal precízebbek lettek az elkövetők, a felületek, e-mailek külalakja sokkal jobban hasonlít az eredeti oldalakra, a színeket, karaktereket, arculati elemeket pontosabban másolják. Ám azt is fontos tudatosítani, hogy ezen bűncselekmények jelentős része némi figyelemmel megelőzhető lenne – mutatott rá az osztályvezető.