Dr. Merkely Béla rektor a Semmelweis Egyetem jelene, jövője címmel tartja meg október 7-én a szezonnyitó előadást. Az ezt követő októberi alkalmakon szó lesz az

időskori hangképzési és nyelési zavarokról,

az addikciók pszichoterápiás kezeléséről,

a hematológiai betegségek gyógyításának új lehetőségeiről is.

Novemberben az előadók beszélnek majd

a családgondozás új trendjeiről és a civilizációs betegségek korai prevenciójáról,

a stroke-ellátás újdonságairól,

a hazai tüdőtranszplantációs programról,

és az is kiderül, hogy a hajhullás, illetve a kopaszság az öregedés feltétlen velejárója-e.

December 2-án az onkológia új lehetőségeibe pillanthatnak be az érdeklődők, a december 9-i évadzáró alkalmon pedig az EEG-ről, valamint a neuroesztétikai kutatásokról beszél majd a kurzus szakmai vezetője, dr. Nagy Zoltán.

A professor emeritus elmondta, hogy a rendezvénysorozaton résztvevők témajavaslatait időről időre beépítik a következő évad programjába, így többek között a szív- és érrendszeri-, mozgásszervi- és daganatos betegségekkel, valamint az egészséges életmóddal foglalkozó prezentációkat minden évben kiemelt érdeklődés övezi.

A regisztrálók száma évről évre nő, egyre több a fiatal is.

Tavaly rekord érdeklődést tapasztaltak: az őszi szemeszterre háromezren regisztráltak, az egy előadáson online jelenlévők legmagasabb létszáma pedig hétszáz fő volt. A hallgatók fele vidékről kapcsolódik be a programokba, az érdeklődők zöme a hetvenes éveiben járó nők közül kerül ki, de a fiatalabbak is szívesen hallgatják meg az előadásokat.

A Szenior Akadémiára a részvétel ingyenes, ugyanakkor a programsorozatra egyszeri, online regisztráció szükséges az alábbi felületen. A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.