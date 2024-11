A Sameday már több éve működik Magyarországon, eddig jelentős veszteségeket könyvelt el, amelyeket a terjeszkedési tervei és a legutóbbi felvásárlások is súlyosbítottak. De nemcsak a romániai cég, hanem más csomagküldő szolgálatok, mint a Packeta is hasonló problémákkal küzdenek, amelyeket a megnövekedett rendelésforgalom és a raktározási nehézségek okoznak. A Sameday futárszolgálat üzemeltetési és ügyfélszolgálati nehézségekkel is küzdött az elmúlt hetekben, nem bír a szezonra nem jellemző csomagdömpinggel. Erről itt olvashat többet >>>