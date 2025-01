Múlt szerdán jelentette be Csöbör Katalin országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón, hogy a Miskolc City Airport megkapta a létesítési engedélyt az új, polgári célú speciális repülőtér kialakítására Miskolcon.

A Fidesz-KDNP képviselője úgy fogalmazott, a „régi repülőtet”, jelenleg a Bosch használja.

„A létesítmény túlélte a háborút, a kommunizmust és a rendszerváltást is, azonban az együttműködés és a bérleti szerződés lejárt 2019-ben” – tette hozzá.

Az új repülőtér így a régitől eltérő helyszínen jön létre. Bistei Viktor, a Borsod Megyei Repülőklub elnöke a régi reptér 2022 májusi bezárásakor arról beszélt az iho.hu-nak, hogy gyakoriak voltak a feljelentések a lakosság részéről, zavarta őket a zaj, próbálták korlátozni emiatt a tevékenységüket.

Csöbör Katalint Drótos László, a Miskolc City Airport képviselője kereste meg korábban, hogy találtak egy olyan területet, ahol a lakosság megzavarása nélkül tudnának repülni és a sportcélú pilóták is „megtalálják saját helyüket”.

A fideszes képviselő szerint a reptér átadásakor azt közösséggel, élettel kell majd megtölteni, erre pedig már számos terv létezik.

Drótos László elmondta, a létesítmény elsősorban egy sportcélú repülőtér lesz, mely üzleti gépek, befektetők és látogatók fogadására is alkalmas lesz.

Az új reptérrel szeretnék bevonni a fiatalokat a sportrepülésbe, vitorlásképzésbe és ejtőernyősképzésbe is

– tette hozzá.

Egy Li–2 repülőgép, ilyenek teljesítették a Budapest–Miskolc járatot az 1900-as évek közepén Kép: Wikipedia

Rendezvények lebonyolításában is gondolkodnak, így a jövőben helyet adnának sport- és kulturális rendezvényeknek, akár koncerteknek is. A reptér nagyon fontos jellemzőjének nevezte azt, hogy két irányból is jól megközelíthető és a repüléssel nem fogják zavarni a lakosságot sem.

Drótos László kifejtette, nem a lakosság felett fog zajlani a repülés, a légteret úgy alakították ki, hogy az M30-as autópálya felett fog fordulni az iskolakör.

Hozzátette, a projekt egy „elszánt pilótáknak a pénzeiből összeadott és munkájából létrejött” magánkezdeményezés, melynek üzemeltetését a továbbiakban át szeretnék adni a Magyar Tartalékosok Szövetségének (MATASZ).

Elsősorban nem üzletet látnak a lehetőségben, hanem inkább egy közösségi teret.

Újságírói kérdésre Drótos László elmondta, a létesítmény kialakítása eddig mintegy 200 millió forintba került és egyelőre füves futópályával rendelkezik. Jelenleg is folynak a munkálatok a területen, de tavasszal tervezik megnyitni a repteret.

Több szempontból is fontosak lennének a fejlesztések

A beruházás kapcsán megkerestük Samu Ádámot, az AIRportal.hu főszerkesztőjét, aki az Economx kérdésére elmondta, hogy Magyarországon a nyugat-európai, de a környező országokhoz képest is kevés a nemzetközi közforgalmat ellátó regionális repülőtér, ezen a téren is jellemző a történelmileg kialakult Budapest-központúság.

Az ország repülőtéri infrastruktúrájának fejlesztésére szükség van az ország versenyképességének megtartása és megerősítése, az egyes régiók gazdaságának és turizmusának fellendítése érdekében is

– emelte ki.

Samu Ádám szerint a budapesti repülőtér mellett fontos a regionális légikikötők fejlesztése mind az utas- mind a légiáru-szállítás terén, különös tekintettel azokban a térségekben, ahol nagyberuházások jöttek vagy jönnek létre.

Utóbbi helyszíneken kulcsfontosságú az a szempont, hogy a vezetők, sőt akár ingázó szakemberek gyorsan eljuthassanak a magyarországi telephelyekre, illetve gyártási/ellátási zavarok esetén lehetőség legyen a gyors légi szállításra.

Kiemelte, hogy a regionális repterek az adott térség turizmusa szempontjából is fontos szereppel bírnak (például Sármellék), de az adott régióból kiutazó magyarok számára is fontosak (például Debrecen), mert nem kell Budapestre, vagy más környező repülőterekre utazni.

Leszögezte, hogy a regionális repülőtereknek a helyi adottságokhoz kell idomulni, az infrastruktúrát és kapacitást a forgalmi igényeknek megfelelően kell kialakítani, illetve később bővíteni/bővíthetővé tenni.

Az ország méretei és az egyre kiterjedtebb gyorsforgalmi úthálózat miatt belföldi légijáratoknak nem igazán van piaci létjogosultsága.

A regionális repülőterek esetében a többcélú hasznosításnak viszont lehet létjogosultsága a gazdaságilag fenntartható működés érdekében: a sport, az oktatási, az üzleti és a kereskedelmi forgalom jól kiegészítheti egymást, de van számos jó példa a katonai és polgári vegyes működésre is.

„Sportcélú repülőterek már jelenleg is szép számmal működnek az országban, ezek a kisgépes/vitorlázó repülő társadalom kiszolgálása mellett fontos szerepet töltenek be az utánpótlásképzésben is. Az új miskolci repülőtér a régi kiváltására jön létre, az ottani repülős közösség igényeit szolgálja a hírek szerint” – válaszolta kérdésünkre.

Budapesten kívül jóval szűkebbek az utazási lehetőségek

A vidéki regionális repülőterek kapcsán a kormány 2023 júniusában kiadott egy olyan kormányrendeletet, amely szerint „a Pécs–Pogány Repülőtér, a Győr–Pér Repülőtér, a Hévíz–Balaton Nemzetközi Repülőtér, a Békéscsaba Repülőtér, valamint a Debrecen Nemzetközi Repülőtér fejlesztése nemzetstratégiai cél”. Ennek megfelelően a kormány egyetértett azzal, hogy a repülőterek terület- és gazdaságfejlesztési funkciójában rejlő potenciálok kihasználásához megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése szükséges, amelyekre 92 millió forintot szánt az állam.

A debreceni reptér kapcsán az elmúlt időszakban számos aggodalomra okot adó hír érkezett. A legfontosabb ezek közül az volt, hogy a Wizz Air a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren állomásozó repülőgépét Budapestre helyezte át tavaly október 27-ével.

A WizzAir utasszállító repülőgépe leszálláshoz készül a Debrecen Nemzetközi Repülőtérre 2023. január 10-én Kép: MTI, Czeglédi Zsolt

A debreceni repteret üzemeltető gazdasági társaság közleményében sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a Wizz Air a légijármű-kapacitás kihívásai miatt ilyen döntést hozott. Akkor arról írtak, hogy a forgalom dinamikus növekedésének fenntartása érdekében megtesznek minden szükséges lépést, hogy a korábban népszerű és jelentős töltöttséggel bíró járatokat, mint Tel-Aviv, Eindhoven, illetve további új úti célokat is indítsanak 2025 nyarától más légitársaságokkal együttműködésben.

Ez utóbbi kapcsán történt is bejelentés a napokban: az Israir izraeli légitársaság járatai április 24-től, hetente két alkalommal közlekednek majd Tel-Aviv és Debrecen között. A Smartwings gépeivel pedig június eleje és szeptember vége között heti egy-egy alkalommal Barcelonába és Tiranába lehet majd eljutni.

A visszavonulás részeként a Wizz Air megszüntette római járatát, London-Lutonba pedig a korábbi heti öt helyett csak három járat (kedd, csütörtök és szombat) repül a téli menetrendben. A debreceni bázis bezárásával emellett az isztambuli és az eindhoveni járat is megszűnt. Így jelenleg a Wizz Air londoni járata mellett a Lufthansa Münchenbe repülő gépe tekinthető még állandó szereplőnek.

2024 tavaszán arról érkezett bejelentés, hogy közel 300 millió forint értékű beruházással bővítik az utasforgalmi csarnokot és azon belül a biztonsági ellenőrzés területét. A bővítésnek köszönhetően a terminál hasznos alapterülete közel 10 százalékkal növekedett.

A Hévíz–Balaton Nemzetközi Repülőtér üzemeltetését Hévíz önkormányzata 2011-ben vette át, 2020-ban a magyar állam vásárolta be magát a repteret üzemeltető cégbe, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pedig megkapta az üzemeltetési jogot.

Sármellékről közel 15 év után ismét menetrend szerinti járat indult a Wizz Air közreműködésével 2022 nyarán, a repteret heti kétszer Dortmunddal kötötték össze. A terveknek megfelelően szeptember közepén indult el az utolsó járat, az ezt követő nyári szezonban azonban már nem indították újra.

A pécsi reptéren 2024 tavaszától indított menetrend szerinti járatokat több mint másfél évtizedes szünet után a Málta-Pécs-München útvonalon a Universal Air. Emellett pedig hetente egy alkalommal Pécs és Korfu között is volt egy szezonális járat, amely október végétől állt le. Az eredeti tervekkel szemben a nyár után arról érkezett bejelentés, hogy a téli menetrendben is megmarad a heti két járat a Málta-Pécs-München útvonalon.

Január elején a bama.hu beszámolója szerint azonban sokan arra panaszkodtak a reptér közösségi oldalán, hogy

a korábbi foglalásukat törölte a máltai légitársaság, akár közvetlenül az indulás előtt. Az érintettek a légitársaság elérhetetlenségére és az elégtelen kommunikációra panaszkodtak.

A portálnak sikerült telefonon elérnie a Universal Air máltai ügyfélszolgálatát, ahol nem hivatalosan azt közölték, hogy télen nem indulnak járatok már Pécsről, majd csak tavasszal, illetve nyáron kerül erre sor.

A Győr-Pér Repülőtérrel jelenleg nem közlekedik egyetlen menetrend szerinti járat sem, jellemzően alkatrészeket szállító cargojáratok használják a kifutópályát.